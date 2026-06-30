在宅化療年底前上路 健保署：第一波鎖定大腸癌、頭頸癌等病友

為降低癌症患者往來醫院接受治療奔波，衛福部持續推動居家醫療，同時緩解醫院病床不足等問題。衛福部將於今年下半年推動癌症居家化療。健保署長陳亮妤表示，已於6月25日舉行專家會議討論，將針對以5-FU（牛奶袋）治療癌症，包括大腸癌、胃癌等消化道癌症及頭頸癌，為第一波開放對象，預計年底前上路。

陳亮妤今參與「HER2陽性早期乳癌健保給付擴增」活動時接受媒體訪問表示，癌症病友在宅化療為偏鄉醫療團體向衛福部提案，主要提到癌症病人化療時，必須在住家及醫院間奔波，希望衛福部想一點辦法，健保署就邀集所有癌症相關學協會共同討論。

但化療畢竟是有風險、侵入性治療，陳亮妤說，目前學協會共識為，針對以5-FU治療癌症加以開放，原因是5-FU在宅化療行之多年，應先進行優化跟擴增。

健保署於民國99年7月1日起，將5-FU居家化療所使用的「攜帶式輸液器」納入健保給付範圍。 包括大腸癌、胃癌、頭頸癌及食道癌等病人，可將居家化療使用的輸液器帶在病患身上，不必動手操作，就可自動將藥品定量定速打到血管中，且可減少因需要用點滴。

陳亮妤指出，目前將針對開放以5-FU治療癌症為主，如大腸直腸癌，因為化療需要較長時間，目前也已讓患者用輸液器在宅施打5-FU。至於許多癌症病友與家屬、癌友團體等，擔心是不是所有癌別都開放在家化療，經與專家學者討論後，認為不應該用癌別來思考，應以治療風險為考量。

在宅化療將以使用5-FU藥品治療癌症為主，包括大腸癌、胃癌等消化道癌症及頭頸癌，為第一波開放對象，預計九月舉行下一次會議，將針對在宅化療的病人安全性、藥物組合等治療方案進行討論，同時也會討論經費、受惠人數等。陳亮妤說，在宅化療一定以病人安全為最高考量。

在宅化療前，癌症患者須先在醫院進行且評估未來居家化療的安全性，陳亮妤說，因在化療過程，有些患者的血壓有時候會下降，若注射針頭移位，可能影響使手臂潰爛，或很多人突然暈眩，且隨著患者年齡愈大，共病也可能非常多，在臨床上需要考量的事項很多，不能因為體恤癌友因化療奔波，要求患者一定要在宅化療。