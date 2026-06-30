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駕艙機車開放上路 雙北傾向禁駛快速道路

中央社／ 台北30日綜合報導

駕艙機車今天開放上路，台北市新生高架、建國快速道路、環東大道不得行駛；新北市府轄內台1線高架橋、新北環河快速道路及汐止貨櫃聯絡道，朝禁止駕艙機車行駛的方向研議。

交通部日前公布「道路交通安全規則」修正規定，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）從6月30日開放上路，但不能行駛高速公路、快速公路和機車專用道，由地方管理的快速道路能否行駛則要視地方政府而定。

台北市交通局表示，依交通部先前開會討論，目前車廠研發駕艙機車為普通重型機車，因此依規定不得行駛新生高架、建國快速道路、環東大道等快速道路。

新北市政府養護工程處表示，目前由新北市管理的快速道路為台1線高架橋、新北環河快速道路及汐止貨櫃聯絡道，台64、台65則是由交通部公路局管理。

新北市交通局交通安全科表示，因今天才獲知部分路段回歸地方政府決定是否開放行駛駕艙機車，內部仍在討論相關規定，也會參考其他縣市作法。據了解，駕艙機車的路權雖比照小型車，但因其性質類似白牌機車，因此市府可能會朝禁止行駛快速道路的方向研議。

桃園市政府交通局表示，桃園市目前沒有由地方政府管轄的快速道路，相關路權都是交通部管理；經詢問交通部，初步暫未開放駕艙機車可上台61及台66等快速道路。

台中市政府今天表示，台中轄內沒有地方政府管轄的快速道路，因此沒有相關管轄權，能否上路由中央認定。

高雄市交通局表示，高雄市境內沒有轄管的高架快速道路，均為高速公路（交通部高速公路局）及快速道路（交通部公路局），行駛方式依中央規定。

台南市交通局表示，快速道路由中央管轄，如今交由地方政府決定是否開放駕艙機車上路，交通局剛得到這個消息，尚未討論；台南市高架道路僅北外環，現階段開放紅牌、黃牌重機行駛，未來是否開放駕艙機車，仍待討論。

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