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花蓮鯉魚潭105艘天鵝船復航 啦啦隊員安芝儇站台拚觀光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府觀光處長余明勲（左二）、啦啦隊韓籍成員安芝儇（左一）與壽豐鄉長曾淑懿（左三）一同搭乘天鵝船，象徵鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處長余明勲（左二）、啦啦隊韓籍成員安芝儇（左一）與壽豐鄉長曾淑懿（左三）一同搭乘天鵝船，象徵鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影

花蓮壽豐鄉鯉魚潭今年2月發生天鵝船翻覆事故後，船舶自3月初停航，歷經3個多月協調與安全檢驗後，花蓮縣政府今天宣布首批105艘腳踏船及天鵝船正式恢復營運，迎接暑假觀光旺季，另有145艘船隻仍持續接受檢測。

花東縱谷國家風景區管理處3月初依據相關水域遊憩規定，要求鯉魚潭載客動力船及腳踏船等浮具全面停業；由縣府參考航港局相關規範，訂定浮具檢驗標準，並於5月委託高雄市造船技師公會展開全面檢測。

經過1個多月檢驗，現場約250艘船舶中，共有105艘於6月18日完成安全審查，並符合保險投保及救生人員資格等規定，取得復航資格，其餘145艘仍持續辦理檢驗程序。

縣府觀光處今天舉辦「2026鯉魚潭天鵝船新啟航典禮」，邀請花蓮旅宿代言人、台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇到場站台，並與觀光處長余明勲、壽豐鄉長曾淑懿搭乘電動天鵝船，象徵鯉魚潭船舶正式復航。

余明勲表示，鯉魚潭船舶恢復營運是中央與地方攜手合作的成果，首批通過驗證的船隻皆通過2公尺高度摔落測試，確認結構安全後才核准營運。配合暑假到來，鯉魚潭自7月11日至8月16日將與知名動漫航海王合作，展出全台最長千陽號及6名經典角色，遊客搭乘天鵝船後，還可憑票登船拍照打卡，盼帶動觀光熱潮。

天鵝船李姓業者表示，停航期間收入幾乎歸零，損失達數十萬元，許多業者仰賴水域遊憩維持生計，期間仍須負擔房貸及子女教育等支出，經營壓力沉重。如今船隻順利通過檢驗恢復營運，總算能維持家庭生計，也期待暑假及航海王活動吸引更多遊客，彌補先前損失。

鯉魚潭商圈理事長林盈裕指出，鯉魚潭擁有優美湖景與山色，通過第三方專業單位檢驗後，安全性已獲得確認，商圈也將持續重視遊客安全，不容許類似事故再次發生，希望民眾安心前來旅遊。

不過，現場王姓民眾認為，縣府應在合格船隻上設置更明顯的認證標章，目前僅以船身水線作為辨識方式並不夠醒目，遊客未必能清楚分辨，若誤搭尚未通過檢驗的船隻，可能產生安全疑慮。

觀光處表示，目前於船身側面標示水線作為識別，未來將研議增設合格標章，提升辨識度；同時要求業者不得讓未取得認證的船舶載客營運，若查獲違規情形，將立即撤銷營業資格。

花蓮縣府觀光處今天舉辦「2026鯉魚潭天鵝船新啟航典禮」，邀請花蓮旅宿代言人、台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇到場站台。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處今天舉辦「2026鯉魚潭天鵝船新啟航典禮」，邀請花蓮旅宿代言人、台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇到場站台。記者王思慧／攝影

鯉魚潭船隻經過1個多月檢驗，有105艘完成安全審查，並符合保險投保及救生人員資格等規定，取得復航資格。記者王思慧／攝影
鯉魚潭船隻經過1個多月檢驗，有105艘完成安全審查，並符合保險投保及救生人員資格等規定，取得復航資格。記者王思慧／攝影

花蓮縣府觀光處長余明勲（右）、啦啦隊韓籍成員安芝儇（左）一同搭乘天鵝船，象徵鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處長余明勲（右）、啦啦隊韓籍成員安芝儇（左）一同搭乘天鵝船，象徵鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影

花蓮縣府觀觀處於船身側面標示水線作為合格識別，未來將研議增設合格標章，提升辨識度。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀觀處於船身側面標示水線作為合格識別，未來將研議增設合格標章，提升辨識度。記者王思慧／攝影

花蓮縣府觀光處今天舉辦「2026鯉魚潭天鵝船新啟航典禮」，宣布鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處今天舉辦「2026鯉魚潭天鵝船新啟航典禮」，宣布鯉魚潭船舶正式復航。記者王思慧／攝影

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