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走出教室探索城市美學 台南知名百貨帶偏鄉學童走讀藝文
「讓偏鄉學童也能走進美術館上課。」高青集團連續6年推動「藝文美學育苗計畫」，今年由FOCUS時尚流行館主辦，近期邀請台南官田嘉南國小師生走進台南國家美術館、林百貨及FOCUS時尚流行館，以藝術導覽、文化走讀及創作體驗，透過城市探索培養美感與文化素養。
FOCUS時尚流行館表示，今年活動串聯台南國家美術館、林百貨及百貨商場，規畫一日美學體驗課程，透過企業資源結合在地文化場域，讓學童走出校園，在實地探索中認識藝術與城市文化。
其中，首站前往南國美館，師生除參與兒童藝術中心「寫生實驗所」體驗課程外，也參觀「雙筆．仙跡：蔡草如藝術特展」，從導覽中認識藝術家如何將生活經驗轉化為創作，透過粉彩寫生練習觀察光影、色彩與自然景觀，完成屬於自己的作品。
另外，在近百年歷史的林百貨導覽中，讓學生了解建築特色及文化保存歷程，並參觀指針式電梯、屋頂神社等歷史空間，最後前往火車站前商圈FOCUS時尚流行館，參與互動遊戲及「珍憶時光」體驗活動，以文字、繪畫記錄當天學習心得，為一日城市探索留下回憶。
FOCUS時尚流行館說，美感教育不只是欣賞藝術，更重要的是培養孩子的觀察力、創造力與文化素養，希望透過企業與藝文單位合作，提供更多元的學習場域，未來也將持續結合在地藝文與教育資源，讓藝術走入生活，也讓孩子透過城市探索累積文化素養。
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