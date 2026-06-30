石二鍋火鍋菜盤「活蟑螂在下蛋」超驚悚！王品急致歉：已安排消毒

好恐怖！一名網友於Threads上爆料，自己在石二鍋的菜盤中發現蟑螂。發文者指出「X真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」，隨著貼文曝光，其他網友們也紛紛崩潰，指出「蟑螂正在下蛋」！對於此事件，王品緊急致歉，指出當下除更換菜盤並以免單處理，當晚及今早營業前也已安排廠商消毒。

在爆料者的貼文中，可見到一隻深咖啡色的活蟑螂出現在菜盤中。除了肢體仍不斷扭動之外，尾端還有一顆咖啡色物體。該名網友指出「X真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」。其他網友看到影片之後，立刻表示「噁 仔細看是蟑螂正在下蛋」、「相信你自己，這就是蟑螂！這隻還是在產卵的蟑螂」。隨著事件發酵，發文者也留言補充「這單我是被免單的，店經理有跟我道歉，還有拿到下次用餐的優惠卷」。

對於蟑螂事件，王品也發表聲明，指出造成顧客用餐體驗不佳，品牌深感抱歉，事發當下經顧客反應後，店長立即道歉、更換新菜盤並以免單處理，當晚及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。