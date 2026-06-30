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觀光淨零轉型論壇台南登場 產官學共議低碳旅遊新方向

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全國觀光淨零轉型論壇近期在台南登場，吸引產、官、學界、工藝家及觀光產業代表等共300人齊聚。圖／台灣區觀光協會聯合會提供
全國觀光淨零轉型論壇近期在台南登場，吸引產、官、學界、工藝家及觀光產業代表等共300人齊聚。圖／台灣區觀光協會聯合會提供

由台灣區觀光協會聯合會主辦、台南市觀旅局及文化部國立台灣工藝研究發展中心合辦的「全國觀光淨零轉型論壇」近期在台南登場，吸引來自產官學界及觀光產業代表約300人參與，因應暑假檔期來臨，論壇也展開低碳工藝行旅體驗，共同探討觀光產業如何因應淨零排放趨勢，推動低碳旅遊與永續發展。

台灣區觀光協會聯合會表示，今年論壇聚焦觀光淨零政策與實務經驗分享，包括交通部觀光署說明低碳旅遊推動方向、南市觀旅局介紹地方發展減碳觀光的策略與成果；台灣工藝中心則探討工藝文化結合觀光產業可能性，透過在地文化特色，打造兼具永續與深度體驗的旅遊模式。

台灣區觀光協會聯合會提到，與會專家也針對「淨零觀光如何落實於場域」及「工藝成為觀光核心價值」等議題進行交流，討論低碳旅遊、文化體驗與地方產業結合的發展方向。

此外，今年論壇也安排實地參訪行程，分別走訪安平、北門及虎頭埤等地，結合低碳交通、在地文化景點與工藝體驗，展示低碳旅遊的實踐模式，盼透過論壇與實地體驗交流，促進觀光產業朝向低碳轉型，並強化地方文化與永續旅遊的連結。

全國觀光淨零轉型論壇近期安排到台南實地參訪，盼透過論壇與實地體驗交流，促進觀光產業朝向低碳轉型，並強化地方文化與永續旅遊的連結。圖／台灣區觀光協會聯合會提供
全國觀光淨零轉型論壇近期安排到台南實地參訪，盼透過論壇與實地體驗交流，促進觀光產業朝向低碳轉型，並強化地方文化與永續旅遊的連結。圖／台灣區觀光協會聯合會提供

台南 觀光 永續 淨零

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