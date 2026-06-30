農業部推廣台灣鰻 支持台灣養殖漁業發展

盛夏時節正是品嚐鰻魚、補充元氣的好時機。為推廣國產鰻魚消費及提升民眾對台灣鰻魚產業的認識，農業部次長黃昭欽及漁業署副署長繆自昌今天攜手爭鮮餐飲集團總經理王亭力出席「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動。希望透過連鎖餐飲通路響應推廣，邀請消費者一同品嚐在地鮮美鰻魚，支持台灣養殖漁業發展。

黃昭欽表示，台灣鰻魚養殖技術成熟，品質優良且深受國內外市場肯定。夏季向來是鰻魚消費旺季，日本亦有於「土用丑日」食用鰻魚補充體力的飲食文化。本次活動結合夏季食補概念，以多元料理方式呈現國產鰻魚細嫩鮮美的特色，讓消費者輕松享用國產優質水產品。

記者會現場特別邀請「好食慢慢」創辦人曁主廚簡儀松與黃昭欽次長進行鰻魚料理示範，分享鰻魚料理技巧與風味特色。現場亦同步展示多樣化國產鰻魚加工產品，包括蒲燒鰻魚、白燒鰻魚及相關加工商品，展現台灣鰻魚產業從養殖、生產到加工的多元價值與豐富樣貌。

農業部今天舉行「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動，現場展示鰻魚丼、鰻魚飯（圖）。記者胡經周／攝影

農業部次長黃昭欽（左二）、漁業署副署長繆自昌（左一）、爭鮮餐飲集團總經理王亭力（右三）等今天出席「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動。記者胡經周／攝影

農業部今天舉行「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動，現場展示多樣化國產鰻魚加工產品。記者胡經周／攝影

農業部次長黃昭欽（中）、爭鮮餐飲集團總經理王亭力（左）與「好食慢慢」創辦人曁主廚簡儀松（右）今天出席「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動。記者胡經周／攝影

農業部今天舉行「台灣鰻好的-鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動，現場展示鰻魚丼（圖）、鰻魚飯。記者胡經周／攝影