跳島拚雙城觀光 台南安平-澎湖馬公暑期限定航班今開航

暑假跳島旅遊趣！台南安平至澎湖馬公（安馬線）觀光交通船再度開航，南市觀旅局鎖定澎湖國際海上花火節及台南將軍吼音樂節人潮，暑假期間每周二、五定期往返兩地，串聯安平與澎湖馬公兩大熱門觀光城市，今首航吸引142名旅客搭乘，也帶動海洋觀光發展。

觀旅局表示，去年暑假期間台南沿海多處因遭逢颱風及豪大雨強襲，航線人潮受到影響，所幸今年天氣不錯，暑假更是台南推動海洋觀光的重要節點，除安平馬公航線外，也將持續推廣將軍漁港往返澎湖南方四島等特色航線，建構完整海上觀光路網。

觀旅局也說，觀光交通船雖易受天氣影響，但安平與馬公皆具高度觀光吸引力，相信透過暑期定期航班串聯，可吸引更多國內外旅客體驗台南古都文化與澎湖海島風情，帶動雙城觀光產業。

觀旅局指出，安馬線即日起至8月每周二、五限定營運，上午8時自安平商港出發、下午2時由馬公返航，今首航約有142名旅客搭乘，也將吸引約100多位旅客到台南，後續也有團客預約訂票，今年搭乘人潮頗佳，且登船地點鄰近熱門景點，馬公商港旅服中心也設有免稅商店，增添旅遊便利性。

此外，市府同步推出「住宿台南－好康三重送」活動，即日起至10月31日，旅客入住台南合法旅宿並完成登錄，即可享住宿優惠及抽獎；觀旅局推薦，民眾8月可安排「周日將軍吼、周二搭船遊澎湖」行程，一次體驗音樂節、花火節與跳島旅遊，感受夏日雙城魅力。

台南安平至澎湖馬公（安馬線）觀光交通船今正式開航，暑假期間每周二、五定期往返兩地，打造雙城跳島旅遊新選擇。圖／南市府提供