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日前請辭 器捐中心董事長李明哲：接受慰留至9/20卸任 盼完成一目標

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲6月10日被爆出，請辭董事長一職，今受訪回應，上周接受慰留，將完成至今年9月20日任期，把應該要完成的事做完。本報資料照
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲6月10日被爆出，請辭董事長一職，今受訪回應，上周接受慰留，將完成至今年9月20日任期，把應該要完成的事做完。本報資料照

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲日前請辭，衛福部長石崇良喊話「全力慰留」。李明哲今受訪回應，上周接受慰留，將完成任期至今年9月20日，把應該要完成的事做完。

李明哲因器捐中心內部整體運作出了狀況，某一組人員長期流失，也留不住新人，他擔任無給職董事長工作，也親自協調處理，但他還有自己的主要業務，感到「遍體鱗傷」，原定自七月一日起請辭。

石崇良表示，已有收到辭呈，但會全力慰留。李明哲說，接受慰留，將留任至9月20日。他上周回國至衛福部懇談後，6月22日決定，應該一本初衷，當初接這個位置其實就是希望能協助國家做一些事，把該做的事情都做完。

至於卸任前有什麼目標，李明哲說，主要是要讓中心人事穩定，該聘招的人都要聘招進來，他認為如果能夠讓一線同仁安心工作，不管被分配在什麼組別，都能夠互相合作，完成任務，這才是大家裡最期待看到的事情。

李明哲表示，器捐中心的業務，基本上由執行長主導，配合整個中心的發展規畫及政府任務。董事會本身站在監督立場、角色，來統籌監督運作。

李明哲 石崇良 器官捐贈

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