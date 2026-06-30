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台東富岡港交通船客運中心今起試營運 遊客不用拉行李穿梭車陣

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
全新富岡港交通船客運中心完工，登船碼頭與客運中心相連，遊客不用再著拉行李穿越馬路才能登船。圖／台東縣政府提供
全新富岡港交通船客運中心完工，登船碼頭與客運中心相連，遊客不用再著拉行李穿越馬路才能登船。圖／台東縣政府提供

台東綠島、蘭嶼兩地交通仰賴富岡港搭船往返，以往候船室未與碼頭串連，遊客搭船不便。斥資3億元興建的「富岡港交通船客運中心」今天開始試營運，融合海洋意象的新客運中心符合智慧建築及綠建築節能指標，可滿足4艘客輪同時上下客，從候船到搭船不受烈日曝曬或大雨襲擊。

富岡港動線不佳、遊客必須在戶外等待船班，無論酷暑或下雨，人人都要拖著行李在車陣中穿梭前往碼頭搭船。台東縣府爭取客運中心新建工程，總工程經費3億元，交通部補助76.5%、台東縣政府配合款23.5%，2024年10月3日開工，於2026年6月19日完工。

今早縣長饒慶鈴、副縣長王志輝、台東市長陳銘風及台東區漁會總幹事吳柏成等人共同祈福，宣告全欣客運中心啟用，遊客可在與登船碼頭相連的客運中心購票及取票。

農業處表示，新客運中心室內及戶外空間總容留人數1600人，可滿足4艘客輪同時上下客之疏運服務，並導入中英日韓四國語言友善指標系統，提升國際觀光接待品質。另因應極端氣候挑戰，客運中心具備完善耐震及防颱設施，包含截水溝、防水匣門及越浪緩衝區等設計，有效提升港區防災韌性與公共安全，確保旅客與設施安全。

饒慶鈴表示，歷經縣府團隊努力不懈推動20年，新客運中心終於在中央與地方攜手合作下完成，目前蘭嶼客運中心改善工程正式開工、綠島候船室新建計畫預計年底前核定預算，縣府持續提升離島交通品質與旅遊服務能量。

台東富岡港交通船客運中心今天開始試營運，融合海洋意象的新客運中心符合智慧建築及綠建築節能指標，可滿足4艘客輪同時上下客。圖／台東縣政府提供
台東富岡港交通船客運中心今天開始試營運，融合海洋意象的新客運中心符合智慧建築及綠建築節能指標，可滿足4艘客輪同時上下客。圖／台東縣政府提供

台東「富岡港交通船客運中心」斥資3億元，室內空間寬敞明亮。圖／台東縣政府提供
台東「富岡港交通船客運中心」斥資3億元，室內空間寬敞明亮。圖／台東縣政府提供

縣長饒慶鈴（右三）、立委黃建賓（左二）等人參與祈福儀式，聆聽新客運中心的功能介紹。圖／台東縣政府提供
縣長饒慶鈴（右三）、立委黃建賓（左二）等人參與祈福儀式，聆聽新客運中心的功能介紹。圖／台東縣政府提供

台東 客運 蘭嶼

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