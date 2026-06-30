鰻魚放苗量增加價格變「平價」 傳大陸放苗量也超過限額

盛夏時節正是品嚐鰻魚、補充元氣的好時機，然而因去年東亞鰻苗豐收，養殖漁民放苗量大，導致今年鰻魚價格較為平價，目前鰻魚池邊價約每公斤250元，加工後成品約800到1500元之間。另傳中國大陸的日本鰻放苗量超過限額，對我銷日也產生低價競爭。

農業部今攜手爭鮮餐飲集團舉辦「台灣鰻好的－鰻在地、魚爭鮮」夏季國產鰻推廣活動。

漁業署副署長繆自昌表示，台灣的鰻魚外銷主要市場還以日本為主，因為日本也偏好日本鰻種，但是鰻魚價格很難掌握，過去3年鰻苗不夠，因此價格很難去進行比較，現在每公斤加工後的價格約落在800到1500元，往年平均產量約3000噸。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，台灣鰻魚苗還是以野生捕撈為主，鰻苗能捕撈多少和洋流、海域環境等因素有關，是看老天爺決定的，今年就剛好捕撈比較多，10幾年前捕撈量相對穩定，但是近年大環境因素改變下都變得相當不穩定。

另過去台灣鰻魚年產量在全盛時期曾高達5萬公噸，當中95%遠銷日本，但隨著中國大陸規模化的養鰻產業崛起，在日本市場的份額已占據主導地位，台灣活鰻在日本的市占率僅剩約3%。另傳中國大陸去年放苗量遠超限額，且持續進行低價競爭。

農業部政務次長黃昭欽表示，過去鰻魚長期都是外銷導向，2025年以前的幾年因為鰻苗捕撈量不足，鰻魚入池量相當少，去年鰻苗捕撈量足夠，因此2025年入池量大增，並在今年上市，價格相對親民。至於中國大陸的低價競爭，「台灣鰻魚養殖技術成熟，品質優良且深受國內外市場肯定，我們對台灣鰻魚有信心。」

興達港區漁會總幹事郭展豪坦言，業者只能努力精進養殖和相關技術，看要怎麼走才能變得不可取代，市場上削價競爭的產品是避免不了的。