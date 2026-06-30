北捷推「無門擋LED閘門」成效佳 專家：考驗旅客守法度

台北捷運公司研發「閘門LED通行識別指示燈」，在國父紀念館站5號出口的2座閘門試辦，不到一個月的時間獲得不少民眾好評，有效協助旅客快速通過閘門。民眾反應進站效率提高，北捷說，未來將觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考。

北捷說，「閘門LED通行識別指示燈」，保留閘門既有螢幕顯示功能及提示音，再增加視覺化紅、綠燈號設計，旅客無須查看閘門螢幕或聆聽聲音，即可快速掌握票卡感應結果。若旅客票卡有問題，就會亮起紅色燈，請旅客至詢問處向站務人員協助。

許姓民眾表示，目前僅有進站時的兩處閘門將紅色門擋拆除，但之前聽演唱會要回家時，確實發現提升進站的效率，就可以避免等待門擋開啟的時間，覺得如果未來擴大使用，或者針對人潮多的地方實施，對於乘客來說相當便捷。

北捷也說，未來將持續觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考，打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，這項作法可能是依據逃票比例低而規畫，北捷應該是有觀察旅客守規矩刷票進站，在如此的評估下將通勤效率提高，但難免也要承擔若有逃票的營業上損失。

他舉例，歐洲地鐵反而是閘門架設高的門擋，「但仍會有人跳躍過去、或一次擠兩個人等逃票行為。」不過，沒有門擋也是可以採取搭乘列車時驗票的配套機制。他認為，北捷在試辦時應該都會思考到是不是全時段開放？全部閘門開放等討論。