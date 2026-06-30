高鐵台北站啟用塵封20年神秘通道 估尖峰日加速一萬人離站

台灣高鐵尖峰時段自由座人多，到站後的人潮疏導也是問題。全台旅運量最大的台北站突然宣布，今日中午起將開啟塵封20年的神秘通道，縮短自由座旅客進出站時間。高鐵公司預估，至少可以協助分散每一列車1/4的旅客、尖峰日最多可能有一萬人因此受惠。

高鐵10到12車通常是自由座，通勤時段往往一位難求，為讓列車後人流能迅速離開月台，台灣高鐵宣布，今天中午12點起開放新通道，且東出口也多開一處閘門出口，以紓解自由座旅客人潮。

高鐵公司粉絲專頁PO出交通部長陳世凱、台灣高鐵董事長史哲及台鐵董事長鄭光遠三人聯手開箱新通道影片。高鐵公司表示，台北站是全台灣旅運量最大的車站，這條神秘通道通車後塵封至今已有20年，因應旅運量屢創新高，高鐵便和主管的台鐵公司溝通協調，決定正式開放通道。

新通道位在第10車廂附近，高鐵公司表示，自由座旅客下車後，即可經由這條通道快速離站，再加上東出口處三閘門共同服務旅客，預估將可協助分散每一列車至少1/4的旅客、尖峰日最多可紓解1萬人。