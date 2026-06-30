高鐵出包害南港滿街泡沫…消防設備故障 北市環保局開罰5萬元

高鐵南港站昨天發生消防設備故障，導致泡沫溢流路面。台北市環保局即時清理應變，除依廢棄物清理法告發違規行為人台灣高鐵公司並裁罰6000元，也依汙染者付費原則向其求償緊急清理費用4萬4920元。

環保局今天表示，昨日下午4時10分許接獲系統通報，南港區忠孝東路7段265巷（市民大道與忠孝東路間巷道）大量泡沫流入側溝並溢滿至路面。經了解是台灣高鐵公司4樓消防設備故障造成泡沫流入側溝，因泡沫量較大致滿溢至路面。

環保局指出，為避免影響擴大，現場立即管制兩側出入口，高鐵公司同步調度水車處理，環保局也調派沖洗溝泥車、洗街車協助清除，並由消防單位派員共同協處。

環保局說，現場泡沫經確認屬水溶性物質，未造成環境汙染疑慮，但為確保道路及側溝環境恢復正常，環保局仍立即投入人力、車輛及機具清理復原。除依違反廢清法第27條規定，依法從重裁處6000元罰鍰，並核算緊急清理投入的人力及車輛機具成本，求償代為清除費用約4萬4920元。

環保局提醒，各事業單位應落實設備巡檢及環境管理，避免因設備故障或操作疏失造成環境影響；如發生突發性汙染情形，應立即採取必要防護及通報措施。

高鐵南港站昨天發生消防設備故障，導致泡沫溢流路面，台北市環保局已將路面清洗完成。圖／北市環保局提供