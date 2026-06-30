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高鐵台北站塵封20年神祕通道啟用 尖峰日可紓解1萬人出站人潮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵30日正式啟用台北站一條塵封近20年的通道，並同步新增東出口出站閘門。圖／高鐵提供
台灣高鐵30日正式啟用台北站一條塵封近20年的通道，並同步新增東出口出站閘門。圖／高鐵提供

為紓解台北車站自由座旅客出站壅塞問題，台灣高鐵30日正式啟用台北站一條塵封近20年的通道，並同步新增東出口出站閘門。高鐵公司預估，新動線啟用後，每班列車至少四分之一旅客可透過新通道快速離站，尖峰日最多可紓解約1萬人次，有效提升旅客出站效率。

台灣高鐵董事長史哲表示，台灣高鐵即將迎來通車20周年，目前正積極推動「高鐵2.0」計畫，持續從車站動線、列車服務到旅客服務全面優化，希望帶給旅客更便利、更順暢的搭乘體驗。

高鐵指出，台北車站為全台旅運量最大的車站，尖峰時段自由座旅客經常集中於出站口，造成動線壅塞。史哲上任後巡視車站時發現，站內有一條已封閉近20年的通道，評估若重新開放，將有助於分流旅客。

由於該通道涉及台鐵管轄範圍，經史哲與台鐵董事長鄭光遠協調後，在高鐵、台鐵雙方合作下完成相關作業，自今日中午12時起正式開放，供高鐵自由座旅客使用。

高鐵說明，新通道位於月台第10車附近，自由座旅客下車後可直接循新動線前往東出口離站，並配合新增一處出站閘門，使東出口總計提供兩座閘門供旅客通行，可有效分散尖峰出站人流，縮短排隊等候時間。

配合新通道正式啟用，台灣高鐵今日也在官方Facebook粉絲專頁發布影片，首度公開這條塵封20年的「神祕通道」，並由交通部長陳世凱、台灣高鐵董事長史哲及台鐵董事長鄭光遠共同開箱，介紹全新的旅客動線。

高鐵表示，新通道啟用後，預估每班列車至少有四分之一旅客可利用新動線快速出站，尖峰日最高可紓解約1萬人次，有助改善台北站尖峰時段人潮壅塞情形，也為「高鐵2.0」車站服務升級再添一項重要成果。

高鐵 台鐵 史哲 台北車站

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