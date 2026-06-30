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吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友熱議：原來你是皮卡丘…

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網友1111_angry投訴，叫外送鍋燒牛奶鍋食用，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池。圖／網友1111_angry提供
網友1111_angry投訴，叫外送鍋燒牛奶鍋食用，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池。圖／網友1111_angry提供

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

網友1111_angry今PO文表示，半夜肚子餓，叫外賣點鍋燒，沒想到都快吃完了竟吃到電池，這麼嚴重的事，店家還說要補償150？已打1999檢舉，並且向消保會申訴；網友還說明，他從外送平台資料，找到訂餐是一間貨櫃屋，他點的是牛奶鍋，只吃上面菜料，是吃到後面才挖到竟有一顆電池沉在湯底。

PO文一出，引起網友熱議，有網友笑稱「原來你是皮卡丘來著，要餵電池補充電力？」也有網友指「業者佛心來著幫充電？補充電解質？」也有人得知是一家貨櫃屋出餐，稱「應該是雲端廚房」、「不敢叫外賣，沒看到店家，不知道怎麼製作食物」。

食安處指出，針對民眾反映西屯區某餐飲業者提供餐點內發現疑似電池異物情形，食安處已完成錄案，將派員前往稽查。

食安處指出，如稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食安法，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處提醒，民眾如發現食品衛生疑慮，可檢具相關事證透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處將儘速依法查處，共同維護食品安全。

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