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台鐵高雄舊機廠變身全國最大室內兒童樂園 8月8日開幕
高市府推動台鐵高雄舊機廠部分空間改建室內兒童樂園，占地1.5公頃，涵蓋攀岩場、泡泡彈跳床、戲水空間與感官遊戲等30幾項設施，今年6月底完工。高雄市長陳其邁今天表示，兒童樂園預訂8月8日父親節開幕，它採半露天設計，有攀繩等類耗體力遊具，親子可在台鐵機廠度過非常愉快的下午。
台鐵高雄機廠位處苓雅、鳳山交界處，總面積32公頃，後因機廠遷至屏東潮州閒置多年，市府推動都市計畫變更及重劃作業，園區保留貨車工場建築原貌，另規畫室內全齡遊樂設施。
工務局指出，遊樂設施包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，提供不同年齡層的兒童與青少年多樣化的遊戲體驗，將成為市民可遮風避雨的半室內型活動場域。
市長陳其邁上午在市政會議前受訪表示，台鐵機廠接近完工，配合今年暑假，預計在8月8日開幕，屆時也會搭配一些活動。台鐵機廠內有非常多，適合各年齡層的遊具，打造一個最舒服的親子空間。
公園處長林燦銘進一步補充，台鐵機廠親子遊樂園區約1.5公頃，裡面有30幾項設施，其中高空纜繩設施及雲朵彈跳床很特別，另外還有一些戲水設施，整體遊戲設施30幾項，小朋友、年輕人及長輩都可以到那邊玩。開放時間初步研擬上午9點至晚上7點，細節還在討論中。
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