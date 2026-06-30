快訊

奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵高雄舊機廠變身全國最大室內兒童樂園 8月8日開幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府推動台鐵高雄舊機廠改建室內兒童樂園，工程大致完工，預計8月8日開幕。圖／高市府提供
高市府推動台鐵高雄舊機廠改建室內兒童樂園，工程大致完工，預計8月8日開幕。圖／高市府提供

高市府推動台鐵高雄舊機廠部分空間改建室內兒童樂園，占地1.5公頃，涵蓋攀岩場、泡泡彈跳床、戲水空間與感官遊戲等30幾項設施，今年6月底完工。高雄市長陳其邁今天表示，兒童樂園預訂8月8日父親節開幕，它採半露天設計，有攀繩等類耗體力遊具，親子可在台鐵機廠度過非常愉快的下午。

台鐵高雄機廠位處苓雅、鳳山交界處，總面積32公頃，後因機廠遷至屏東潮州閒置多年，市府推動都市計畫變更及重劃作業，園區保留貨車工場建築原貌，另規畫室內全齡遊樂設施。

工務局指出，遊樂設施包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，提供不同年齡層的兒童與青少年多樣化的遊戲體驗，將成為市民可遮風避雨的半室內型活動場域。

市長陳其邁上午在市政會議前受訪表示，台鐵機廠接近完工，配合今年暑假，預計在8月8日開幕，屆時也會搭配一些活動。台鐵機廠內有非常多，適合各年齡層的遊具，打造一個最舒服的親子空間。

公園處長林燦銘進一步補充，台鐵機廠親子遊樂園區約1.5公頃，裡面有30幾項設施，其中高空纜繩設施及雲朵彈跳床很特別，另外還有一些戲水設施，整體遊戲設施30幾項，小朋友、年輕人及長輩都可以到那邊玩。開放時間初步研擬上午9點至晚上7點，細節還在討論中。

台鐵高雄機廠位處苓雅、鳳山交界處，總面積後因機廠遷至屏東潮州閒置多年，原為近32公頃工業區，變更為特文區、公園與社會福利用地。圖／高市府提供
台鐵高雄機廠位處苓雅、鳳山交界處，總面積後因機廠遷至屏東潮州閒置多年，原為近32公頃工業區，變更為特文區、公園與社會福利用地。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁今早會同公園處長林燦銘（右）對外說明，台鐵高雄機廠舊廠區所改造的兒童樂園籌備情況。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早會同公園處長林燦銘（右）對外說明，台鐵高雄機廠舊廠區所改造的兒童樂園籌備情況。記者徐白櫻／攝影

台鐵 高雄 遊樂園 暑假

延伸閱讀

大學生有福了！立委爭取台鐵「大學生優惠票」擬8月上路

竹市缺兒童足球場議員促活化 市府：虎林運動園區將新建足球場

夏日Fun暑假 7/25起「來葫蘆埤玩埤一下」

被兩場大地震震斷！苗栗「魚藤坪斷橋」為何成鐵道迷朝聖地？

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

台東富岡港交通船客運中心今起試營運 遊客不再拉行李穿梭車陣

台東綠島、蘭嶼兩地交通仰賴富岡港搭船往返，以往候船室未與碼頭串連，遊客搭船不便。斥資3億元興建的「富岡港交通船客運中心」今天開始試營運，融合海洋意象的新客運中心符合智慧建築及綠建築節能指標，可滿足4艘客輪同時上下客，從候船到搭船不受烈日曝曬或大雨襲擊。

放苗量增加致鰻魚價格「親民」加工後每公斤約800元

盛夏時節正是品嚐鰻魚、補充元氣的好時機，然而因去年東亞鰻苗豐收，養殖漁民放苗量大，導致今年鰻魚價格較為平價，目前鰻魚池邊價約每公斤250元，加工後成品約800到1500元之間。另傳中國大陸的日本鰻放苗量超過限額，對我銷日也產生低價競爭。

北捷推「無門擋LED閘門」成效佳 專家：考驗旅客守法度與查票配套

台北捷運公司研發「閘門LED通行識別指示燈」，在國父紀念館站5號出口的2座閘門試辦，不到一個月的時間獲得不少民眾好評，有效協助旅客快速通過閘門。民眾反應進站效率提高，北捷說，未來將觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。