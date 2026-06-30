食藥署擬修丁香魚、秋刀魚、海膽重金屬鎘殘留標準 至多較現行高20倍

民眾常吃的丁香魚、秋刀魚及海膽，過去並未訂出重金屬殘留上限，而是按「其他魚類」管理。近期，農業部漁業署向衛福部提案，經食安風險諮議會討論，食藥署訂出重金屬鎘殘留上限，丁香魚每公斤0.15毫克，秋刀魚每公斤0.1毫克，海膽每公斤1毫克，均高於「其他魚類」的0.05毫克。

食藥署今天預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準第6條修正草案」，預告60日後，將擇日公告生效。食藥署食品組長許朝凱說明，標準經學者綜合考量生物特性、民眾攝食量而訂出，本次修正由農業部漁業署，經委託計畫進行背景調查、攝食風險評估後，向食藥署提案，針對丁香魚、秋刀魚及海膽這「三條魚」，增訂鄰近海域常見的汙染物重金屬鎘殘留標準，這3類水產品過去並無專屬標準，歸類在「其他魚類」，數值相對「沒那麼精準」。

修正後，丁香魚、秋刀魚及海膽重金屬鎘殘留標準，比起現行按其他魚類規範，最多高出20倍。對此，許朝凱指出，現行其他魚類標準比照歐盟規範，因不是特定物種，故標準較為嚴格，修正草案考量民眾攝食量、魚種體內重金屬蓄積情況，以及其洄游習性等，由食安、風險評估學者組成諮議會訂出，農業部原先提案丁香魚每公斤0.25毫克、秋刀魚0.25毫克、海膽1毫克，新訂標準低於農業部提案。

除魚類重金屬標準，食藥署另針對鮮乳管理祭出新制。許朝凱指出，自7月1日起食用動物乳商品需取得農業部「鮮乳標章」，才可稱為「鮮乳」，其餘品項應標示為牛乳、羊乳、某某動物乳等，新制已於去年6月3日公告，給予業者緩衝期至今年7月1日，目前多數產品均已輔導，取得農政單位認證，不至於影響民眾選購，如有違規標示，可依「食安法」重罰4萬至400萬元。