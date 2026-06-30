高雄3歲童尿尿鼓成小水球 醫：小兒包皮炎夏日增2成

炎炎夏日，幼兒包著尿布一整天，小心細菌有機可乘，高雄一名3歲男童最近一直跟媽媽喊「小雞雞痛痛」，打開尿布一看，發現包皮又紅又腫，連尿尿時包皮都鼓成一顆小水球，就醫確診是小兒包皮發炎。醫師表示，每到夏天，小兒包皮龜頭發炎門診比平時增加2成。

阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹表示，夏天炎熱、濕氣重，正在戒尿布的幼童因更換次數減少，尿布內悶熱潮濕，容易成為細菌滋生溫床，學齡兒童若流汗多、憋尿、清潔不足，也會增加感染風險。

李宗熹指出，新生兒及幼童多屬於「生理性包莖」，包皮與龜頭自然黏連，是正常發育過程，只要沒有反覆感染、紅腫疼痛或排尿困難，多數會隨著年齡增長自然改善，不需要急著割包皮。

若出現反覆發炎、排尿困難、尿尿時包皮鼓起如氣球、包皮變硬產生疤痕等情況，就可能已經演變成「病理性包莖」，經藥物治療效果仍不佳時，才會建議接受手術。

他提醒，預防勝於治療，夏天應盡量讓孩子保持私密處乾爽，勤換尿布、內褲，洗澡時輕輕將包皮推開，清洗自然露出的部分即可，切勿用力拉扯，以免造成撕裂傷及疤痕，從小建立正確的清潔習慣，不僅能降低感染機率，也能減少日後接受手術的可能性。