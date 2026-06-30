芒果放久變「油亮」還能吃嗎？果農曝3步驟 揭最佳食用時機

夏季進入芒果盛產季節，有民眾發現芒果放置一段時間後，外皮出現油亮光澤，因而好奇是否已經變質或還能食用？對此有果農出面解釋，這其實是芒果成熟度達到最佳狀態時的自然現象，並非壞掉，反而可能代表果肉風味更佳。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期觀察到芒果放越久，表皮感覺會越來越油，好奇拍下照片詢問大家「這是正常的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「正常，出油的芒果就是最甜最好吃的時候，有出油的芒果要放冰箱，不然容易壞」、「還沒被吃掉真的不太正常」、「可以吃了！這時候最甜」、「再不吃就會長老人斑」、「能忍住不吃不太正常」、「不正常！你怎麼忍得住不吃」、「出油是最好吃的時候，霧霧的就是還需要再放幾天」。

此外，留言區中也有果農分享，芒果最佳食用熟度三步驟就是「看、聞、摸」，若表皮出現油亮光澤、芒果香味濃郁撲鼻、摸起來光滑油膩感，就代表熟度剛剛好。

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民。本站曾報導，一名攤販分享一張芒果表面流著半透明偏白汁液的照片，有客人以為這是芒果太甜流出的「蜜汁」，擔心引來螞蟻，還急著問能不能馬上放冰箱。讓他立刻澄清：「芒果沒削皮前是沒有甜味的，那是芒果流出的汁液！」。

對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

此外，也有內行網友直呼，看到一堆人把芒果蒂頭流出的乳白汁液當成蜜汁，真的會讓人暈倒。他警告，這種汁液具有強烈的刺激性，若好奇舔上一小口，舌頭馬上就會發麻。底下網友也紛紛留言附和：「不要因為芒果好吃，就忘了它是漆樹科植物」、「那種乳汁沾到皮膚很容易受傷」。