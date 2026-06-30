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立委成功爭取台鐵「大學生優惠票」 減輕東部學子交通負擔

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩與學生討論台鐵「大學生優惠票」。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩與學生討論台鐵「大學生優惠票」。陳瑩國會辦公室／提供

立委陳瑩於今年3月接獲多位設籍台東、於外縣市求學之大學生及就讀國立台東大學學生的陳情，反映學生族群在學期間交通負擔問題，盼能爭取台鐵「大學生優惠票」政策減輕負擔。經多次與台鐵溝通協調，終於促成台鐵規劃推出「大學生優惠票」方案並預計7月公告、8月實施。

高鐵已長期提供學生優惠票價機制，包含5折、75折及88折等不同折扣方案。以北高運輸為例，台北－高雄高鐵票價原為1,490元，若適用5折優惠後，價格低於台鐵同區間票價（約994元）。

陳瑩指出，西部縣市除高鐵外亦有相當便利的客運可供選擇，但往返東西部就學的學生，在交通選擇上必須高度依賴台鐵，卻需面臨台鐵較高的票價負擔，對這些學生而言，經濟壓力非常沉重，未來台鐵「大學生優惠票」將大幅減輕學生東西部跨縣市求學的交通成本。

家住在台東而就讀台中亞洲大學數位媒體設計系三年級的李同學表示，過去回台東時，因為高鐵有大學生優惠，多採「高鐵優惠票(到高雄)＋轉乘台鐵」方式回家，利用此轉車方式才可減少交通費，未來台鐵若大學生優惠，就可以不要轉車，而且可以節省更多交通費，感謝陳瑩減輕求學交通費用。

國立台東大學校內有許多來自西部縣市的學生，台鐵即將推出的「大學生優惠票」，就讀國立臺東大學文化資源與休閒產業學系二年級的黃同學與歐同學，分別家住嘉義與台南，兩人均感謝立委陳瑩推動台鐵大學生優惠票政策，大幅減輕求學期間的交通費用負擔。

立委莊瑞雄表示，高鐵雖有學生優惠，但對屏東與花東地區的大學生來說，台鐵往往是唯一選擇。西部學生搭乘高鐵5折票的花費，甚至低於台鐵同區間票價，這對離鄉背井的東南部學子相對不公平。他強調，此次爭取台鐵大學生優惠，就是要打破雙重剝奪感，減輕跨縣市求學經濟重擔。

陳瑩表示，目前已成功推動台鐵「大學生優惠票」，未來將持續爭取不分年齡族群適用的台鐵「早鳥票」，進一步減輕通勤與長途旅運負擔，讓更多民眾都能享有更友善、可負擔的鐵路運輸服務，並歡迎各地青年選擇到台東就學與生活，也期待未來畢業後能繼續留在台東發展。

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