影／捍衛學生打工尊嚴 勞團籲政府盡速修法保障勞權

立委林月琴、台灣勞工陣線上午在立法院召開「暑假強勢來襲，學生打工嘆息，政府立即行動，捍衛勞動尊嚴」記者會。

針對暑假打工對許多學生來說，是賺錢存學費與生活費的重要機會。社會大眾卻經常能在社群媒體與新聞看到，學生因打工陷入「人財兩失」的慘況。工讀生經常是以「最低工資」作為薪資給付標準，但上個月兩公約國際審查委員在結論性意見中提及「雇主寧可在被發現違法時繳納罰款，而非給付最低工資」；勞動部3月公布的勞動檢查統計，有高達153家公司違反最低工資，其中包含國營企業與上市櫃公司。這使得能否獲得「最低工資」的最底線保障，竟成為學生踏入職場後必須面臨的第一道難關。根據勞動部去年7月的暑假專案勞檢，違法率竟高達24.89%，等於每四家就有一起違法案件。其中包含多家連鎖餐飲業，顯示打工族經常面對重重剝削，實務上更因為學校缺乏完善的勞動教育，形成「學校不教，職場受罪」的現象。對此立委林月琴、台灣勞工陣線與台灣少年權益與福利促進聯盟，在暑假即將到來之際，共同召開記者會，呼籲政府應加強作為、盡速修法，才能捍衛學生的勞動尊嚴，別再讓學生成為制度下的犧牲者。