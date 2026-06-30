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加拿大病人牙齦萎縮影響進食！跨海來台「微創補齦補骨」找回笑容

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫口腔醫學部牙周病科主任王進瑋表示，為患者擬定完整治療計畫，分階段進行微創補齦補骨。記者廖靜清／攝影
北醫附醫口腔醫學部牙周病科主任王進瑋表示，為患者擬定完整治療計畫，分階段進行微創補齦補骨。記者廖靜清／攝影

牙齦萎縮是不少民眾常見的口腔問題，40歲來自加拿大的Kelly，長年飽受牙齦嚴重萎縮困擾，不僅牙根外露、吃冰喝冷都會痠痛刺痛，就連微笑也自卑。在歷經多國資訊蒐集與比較後，選擇跨海來台，在北醫附醫接受微創牙周重建治療，歷經補齦、補骨等分階段重建後，不僅恢復口腔功能，重新找回笑容。

北醫附醫口腔醫學部牙周病科主任王進瑋表示，牙齦一旦退縮，原本受到保護的牙根便會暴露，不僅容易對冷、熱、酸、甜食物產生敏感不適，也會增加牙菌斑堆積、清潔困難，若合併牙周發炎持續惡化，更可能造成齒槽骨流失、牙齒鬆動，甚至提高掉牙風險。

Kelly因多年牙齦萎縮，日常飲食深受影響，愈來愈不敢開口微笑。在透過網路比較各國牙周重建技術後，主動聯繫北醫附醫國際醫療中心。醫療團隊在他抵台前，即多次利用跨國視訊門診完成病況評估，包括牙周狀況分析、治療風險評估等，讓病人充分了解治療內容與預期成果，再安排來台接受治療。

王進瑋指出，牙齦重建必須先控制牙周發炎，建立穩定的口腔環境，再依病況進行牙齦及齒槽骨重建，才能提高組織癒合率與長期穩定性。醫療團隊採用新式微創補齦補骨技術，依照Kelly病況分區、分階段治療，在兼顧美觀的同時，也重建牙齒支撐組織，改善口腔功能。

Kelly於113年9月開始進行跨國視訊門診，並於114年12月來台接受治療；今年4月完成療程後，牙齦外觀與進食功能均明顯改善，解決長年困擾。Kelly回憶，在台接受治療期間，恢復速度比預期快，成果也相當滿意。除了醫療團隊展現高度專業外，國際醫療中心從就醫安排、語言協助到後續照護，得到安心照護。

近年牙周顯微與微創技術持續進步，透過顯微鏡輔助與微創術式，可讓醫師在更精細的視野下操作，減少組織傷害、降低術後腫脹疼痛，並縮短恢復時間。對於部分牙齦萎縮、牙根暴露及牙周組織缺損患者，若經完整評估後，都有機會透過牙齦移植、牙周再生或補骨等治療改善症狀。

北醫附醫口腔醫學部主任吳家佑表示，Kelly的治療歷程展現口腔醫學團隊以病人需求為核心，結合牙周重建專業、跨國溝通與客製化治療規劃，協助病人逐步恢復口腔功能，也重新找回自在微笑與生活信心。

加拿大病患Kelly治療後，露齒萌笑。記者廖靜清／攝影
加拿大病患Kelly治療後，露齒萌笑。記者廖靜清／攝影

加拿大 北醫附醫 牙齒

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