快訊

奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

聽新聞
0:00 / 0:00

氣象署估下半年3至5颱影響台灣 7月颱風較活躍、巨浪告警上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年梅雨季降雨明顯偏多且高度集中在6月，中央氣象署30日舉行「颱風季展望記者會」指出，全台梅雨季平均累積雨量達609.9毫米，創2012年以來新高；其中台北氣象站6月累積雨量達870.5毫米，更刷新自1897年設站以來6月最多雨紀錄。展望下半年，氣象署預估鄰近台灣颱風約3至5個，屬正常範圍，但隨著聖嬰現象持續發展，未來颱風生成位置偏東，強颱比例可能提高。此外，今年颱風季起將新增「巨浪告警」服務，颱風警報期間若預估沿海將出現6公尺以上巨浪，將透過手機細胞廣播主動示警。

中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年梅雨季呈現「5月少、6月多」的降雨型態。5月雨量僅約同期平均的一半，6月則受到滯留鋒面、西南氣流及後續颱風外圍環流影響，西半部出現顯著降雨。6月中上旬連續超過10天降雨，南部累積雨量約400至800毫米；下旬西半部局部時雨量達80至130毫米，屏東更在3天內累積近1,000毫米雨量。

整體而言，今年梅雨季全台平均累積雨量609.9毫米，高於氣候平均的440.7毫米，為2012年以來新高。其中，台北氣象站6月累積雨量達870.5毫米，刷新1897年有紀錄以來6月最多雨紀錄，超越1991年的757.7毫米及1947年的711.6毫米。

颱風方面，今年1月至6月西北太平洋已有8個颱風生成，遠高於氣候平均4.3個，且每個月皆有颱風生成，屬歷年少見情形，過去僅1965年及2015年曾出現相同紀錄。依據歷史統計，西北太平洋7月至12月平均約有18至22個颱風生成。

展望今年下半年，黃椿喜表示，預估颱風生成總數將落在正常至偏少，鄰近台灣颱風約3至5個，仍屬正常範圍。7月受低壓帶影響，颱風活動較活躍、降雨機率偏高；8月至9月西北太平洋環境相對不利颱風發展，降雨將逐漸由濕轉乾。氣象署也預估，今年7月至9月台灣氣溫以正常至偏高機率較大，雨量則以正常機率最高。

氣象署指出，目前熱帶中東太平洋海溫持續升高，海洋及大氣環境已呈現聖嬰發展特徵，預估聖嬰現象將持續發展，甚至延續至明年春季。依據歷史氣候資料，聖嬰發展年颱風生成位置通常偏東，海面移動距離較長，有利颱風增強，因此強颱比例往往較高。

為提升沿海安全，氣象署也宣布，自7月1日起颱風季正式啟用「巨浪告警」服務。未來發布海上颱風警報期間，若預估沿海可能出現6公尺以上危險巨浪，將透過災防告警細胞廣播，向受影響區域民眾發送警示訊息，提醒避免前往海岸、港口、防波堤及礁岩等地區觀浪或從事活動，降低海域意外風險。

氣象署 颱風 雨量

延伸閱讀

颱風季來了！強聖嬰年強颱機率高 氣象署估下半年3~5個颱風鄰近台灣

兩熱帶系統發展恐陸續成颱 氣象署：台灣下周可能受影響

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

太平洋高壓發威全台熱炸…雙颱將接力生成 恐轉強颱觀察是否侵台

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

台東富岡港交通船客運中心今起試營運 遊客不再拉行李穿梭車陣

台東綠島、蘭嶼兩地交通仰賴富岡港搭船往返，以往候船室未與碼頭串連，遊客搭船不便。斥資3億元興建的「富岡港交通船客運中心」今天開始試營運，融合海洋意象的新客運中心符合智慧建築及綠建築節能指標，可滿足4艘客輪同時上下客，從候船到搭船不受烈日曝曬或大雨襲擊。

放苗量增加致鰻魚價格「親民」加工後每公斤約800元

盛夏時節正是品嚐鰻魚、補充元氣的好時機，然而因去年東亞鰻苗豐收，養殖漁民放苗量大，導致今年鰻魚價格較為平價，目前鰻魚池邊價約每公斤250元，加工後成品約800到1500元之間。另傳中國大陸的日本鰻放苗量超過限額，對我銷日也產生低價競爭。

北捷推「無門擋LED閘門」成效佳 專家：考驗旅客守法度與查票配套

台北捷運公司研發「閘門LED通行識別指示燈」，在國父紀念館站5號出口的2座閘門試辦，不到一個月的時間獲得不少民眾好評，有效協助旅客快速通過閘門。民眾反應進站效率提高，北捷說，未來將觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。