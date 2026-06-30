氣象署估下半年3至5颱影響台灣 7月颱風較活躍、巨浪告警上路

今年梅雨季降雨明顯偏多且高度集中在6月，中央氣象署30日舉行「颱風季展望記者會」指出，全台梅雨季平均累積雨量達609.9毫米，創2012年以來新高；其中台北氣象站6月累積雨量達870.5毫米，更刷新自1897年設站以來6月最多雨紀錄。展望下半年，氣象署預估鄰近台灣颱風約3至5個，屬正常範圍，但隨著聖嬰現象持續發展，未來颱風生成位置偏東，強颱比例可能提高。此外，今年颱風季起將新增「巨浪告警」服務，颱風警報期間若預估沿海將出現6公尺以上巨浪，將透過手機細胞廣播主動示警。

中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年梅雨季呈現「5月少、6月多」的降雨型態。5月雨量僅約同期平均的一半，6月則受到滯留鋒面、西南氣流及後續颱風外圍環流影響，西半部出現顯著降雨。6月中上旬連續超過10天降雨，南部累積雨量約400至800毫米；下旬西半部局部時雨量達80至130毫米，屏東更在3天內累積近1,000毫米雨量。

整體而言，今年梅雨季全台平均累積雨量609.9毫米，高於氣候平均的440.7毫米，為2012年以來新高。其中，台北氣象站6月累積雨量達870.5毫米，刷新1897年有紀錄以來6月最多雨紀錄，超越1991年的757.7毫米及1947年的711.6毫米。

颱風方面，今年1月至6月西北太平洋已有8個颱風生成，遠高於氣候平均4.3個，且每個月皆有颱風生成，屬歷年少見情形，過去僅1965年及2015年曾出現相同紀錄。依據歷史統計，西北太平洋7月至12月平均約有18至22個颱風生成。

展望今年下半年，黃椿喜表示，預估颱風生成總數將落在正常至偏少，鄰近台灣颱風約3至5個，仍屬正常範圍。7月受低壓帶影響，颱風活動較活躍、降雨機率偏高；8月至9月西北太平洋環境相對不利颱風發展，降雨將逐漸由濕轉乾。氣象署也預估，今年7月至9月台灣氣溫以正常至偏高機率較大，雨量則以正常機率最高。

氣象署指出，目前熱帶中東太平洋海溫持續升高，海洋及大氣環境已呈現聖嬰發展特徵，預估聖嬰現象將持續發展，甚至延續至明年春季。依據歷史氣候資料，聖嬰發展年颱風生成位置通常偏東，海面移動距離較長，有利颱風增強，因此強颱比例往往較高。

為提升沿海安全，氣象署也宣布，自7月1日起颱風季正式啟用「巨浪告警」服務。未來發布海上颱風警報期間，若預估沿海可能出現6公尺以上危險巨浪，將透過災防告警細胞廣播，向受影響區域民眾發送警示訊息，提醒避免前往海岸、港口、防波堤及礁岩等地區觀浪或從事活動，降低海域意外風險。