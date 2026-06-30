聽新聞
0:00 / 0:00
超噁！台鐵區間車座椅疑有排泄物…椅背也遭殃 台鐵：已全面清潔
有民眾表示，昨日搭乘台鐵3029次區間車，發現座椅上疑似留有排泄物。台鐵表示，當下由交班車長發現後，接班車長有立即處理，列車抵達終點站後也立刻進行全面性清潔。
民眾目擊現場表示，在發白褪色的灰紫色絨布座椅上，留有一大塊金黃褐色痕跡，旁邊椅背上也留有類似痕跡。
台鐵公司表示，3029次於彰化站進行車長交接班時，交班車長反映第4車靠近中間車門之座椅疑似留有汙穢髒污。接班列車長接獲通報後，隨即於彰化站發車後，前往第4車現場進行查檢。
台鐵說，經現場初步檢視，該座椅表面確有汙漬痕跡，但並沒有明顯異味傳出。不過為確保車廂整潔及旅客乘車舒適，車長已於第一時間對該區域進行妥善引導與維護。
台鐵強調，列車抵達終點站後，公司立即安排清潔人員進行全面性的加強清潔與深度消毒作業。對於本次事件造成旅客視覺上的不舒服，台鐵深表歉意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。