超噁！台鐵區間車座椅疑有排泄物…椅背也遭殃 台鐵：已全面清潔

有民眾表示，昨日搭乘台鐵3029次區間車，發現座椅上疑似留有排泄物。台鐵表示，當下由交班車長發現後，接班車長有立即處理，列車抵達終點站後也立刻進行全面性清潔。

民眾目擊現場表示，在發白褪色的灰紫色絨布座椅上，留有一大塊金黃褐色痕跡，旁邊椅背上也留有類似痕跡。

台鐵公司表示，3029次於彰化站進行車長交接班時，交班車長反映第4車靠近中間車門之座椅疑似留有汙穢髒污。接班列車長接獲通報後，隨即於彰化站發車後，前往第4車現場進行查檢。

台鐵說，經現場初步檢視，該座椅表面確有汙漬痕跡，但並沒有明顯異味傳出。不過為確保車廂整潔及旅客乘車舒適，車長已於第一時間對該區域進行妥善引導與維護。

台鐵強調，列車抵達終點站後，公司立即安排清潔人員進行全面性的加強清潔與深度消毒作業。對於本次事件造成旅客視覺上的不舒服，台鐵深表歉意。