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台南安平至澎湖馬公航線開航 暑期限定營運
民國115年台南安平至澎湖馬公（安馬線）觀光交通船定期航班今天開航，6月30日至8月間暑期限定營運，週二、五自安平商港出發往返澎湖馬公商港，單趟航程約2.5小時。
安平馬公觀光交通船航班，上午8時從台南安平出發，下午2時從澎湖馬公返程，航線鎖定澎湖國際海上花火節和台南將軍吼音樂節2大夏季盛事期間，提升台南安平、澎湖馬公兩地交通便利性，也為藍色海洋跳島旅遊注入強勁動能。
台南市政府表示，安馬線串聯台南和澎湖，吸引國內外旅客體驗海洋魅力，市府也將持續推廣台南將軍漁港往返澎湖南方四島及鎖港等特色航線，打造獨有海上黃金旅遊路線。
市府說明，安平馬公雙城航線開啟，創造夏季新型態旅遊模式，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景，短天期週末輕旅行或深度海島旅遊都非常便利。
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