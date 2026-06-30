兩熱帶系統發展恐陸續成颱 氣象署：台灣下周可能受影響

又有颱風可能生成。中央氣象署預報中心科長劉宇其上午指出，目前台灣南方、東南方海面上，有兩個熱帶氣旋正在發展，一周內就可能生成熱帶性低氣壓，其中一個下周成颱後，不排除對台灣造成影響。

劉宇其指出，目前太平洋海面上有兩團熱帶雲簇發展當中，分別為台灣正南方的南海系統，及距離台灣東南方約4000公里遠的遠洋系統。

劉宇其指出，南海系統熱帶雲簇持續往西北移動，進入南海後有機會成颱，並往海南島方向移動。至於在馬紹爾群島附近的遠洋系統，一周內有機會發展為熱帶性低氣壓，但要成颱、影響台灣，最快得下周中後期。且目前預估路徑將直奔琉球海面，但預報超過一周，不確定性仍高。

劉宇其表示，未來一周台灣不受颱風影響，將持續被太平洋高壓籠罩，呈現典型夏季天氣，高溫炎熱、伴隨午後雷陣雨。各地高溫普遍可以達到35度至36度左右。周三前及周日，中部以北及各地山區須留意午後大雨。不過周二至周六，吹東南風，迎風面台東、恆春半島有零星降雨，周三及周四水氣少，午後雨勢範圍將更進一步限縮於山區。