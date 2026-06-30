影／碳費開徵後的下一步 彭啓明：台灣推動碳定價非常辛苦

環境部長彭啓明上午出席由環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心舉辦的「碳費開徵後的下一步 台日韓碳定價機制」論壇，論壇聚焦討論碳費及碳交易的制度設計，並探討台灣碳定價制度的下一階段發展。邀請Goldman Environmental Prize 得主日本平田仁子博士（線上參加）以「日本的氣候政策與碳定價機制」為題及韓國能源氣候專家權慶洛以「如何修理故障的碳交易?韓國ETS的關鍵教訓」為題，分享日韓碳定價制度的發展經驗、執行成效與制度困境。

環境部長彭啓明論壇致辭時分享台灣推動「碳定價」與「氣候變遷」政策的心路歷程提到，台灣碳定價的起步與挑戰、環境部的角色轉型與新使命與國際局勢的逆風與應對。彭啓明直言過去2年來推動台灣的碳定價是非常辛苦的，彭啓明表示自己屬於「市場派」，早在2014、2015年就曾赴歐盟考察德國環境部（UBA）負責的排放交易制度（ETS），當時韓國也與台灣一同在向德國學習，但多年後他就任環境部長時，發現台灣仍停留在學習階段，而日韓等國早已實施了10年。

對於台灣推動收取「碳費」的過程中所面臨壓力，彭啓明表示首先要有碳定價的系統，過程中謝謝NGO組織積極協助，也督促政府必須建立制度，且要求達到一定的費率；在產業方面則龐大的政商實力，需要耗費極大心力溝通。