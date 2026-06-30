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颱風季來了！強聖嬰年強颱機率高 氣象署估下半年3~5個颱風鄰近台灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜。記者孟嘉美／攝影
中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜。記者孟嘉美／攝影

中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜上午表示，即將進入颱風季，中東太平洋海溫明顯升高，確定今年將是聖嬰年，且不排除發展成強聖嬰。颱風生成位置距離台灣比較遠，強颱比例比較高，下半年預估颱風數為正常值18至22個再偏少，近台颱風約3到5個，但仍屬正常範圍。

氣象署上午舉行115年颱風季展望，黃椿喜表示，梅雨季正式畫下句點，回顧這段期間，五月下旬因太平洋高壓西伸，全台陷入極端高溫且少雨天氣。台北、基隆測站於5月27日雙雙打破同期高溫紀錄。大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，也出現接近或超過40度局部高溫。同時5月降雨也僅有氣候值的一半。6月因為西南季風爆發，加上米克拉颱風影響，台北測站創下六月累積雨量歷史新高。

黃椿喜表示，7月將正式進入颱風季，中東太平洋海水轉暖明顯，已正式進入聖嬰發展階段，預估至少持續到明年春季，且於今年秋季達到最強。

黃椿喜說，今年1月到6月全球已有8個颱風生成，較氣候平均值顯著偏多。而下半年預估颱風數為正常值18至22個再偏少，近台颱風約3到5個仍屬正常範圍。不過由於今年是聖嬰年，且不排除發展成強聖嬰，因此颱風生成位置距離台灣比較遠，經過暖海域時間長，強度通常比較強、強颱比例比較高。

黃椿喜表示，今年颱風季整體氣溫正常偏高，7月受颱風影響降雨正常偏多，8月、9月的雨量則逐漸恢復正常偏少。

颱風 高溫 基隆 聖嬰現象

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