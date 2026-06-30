北市13萬男性有這困擾 市立聯醫曝關鍵病因是「老化」

隨著年紀增加，不少男性會有攝護腺肥大的困擾。根據健保署資料統計，台北市立聯合醫院114年攝護腺肥大患者就醫人數13萬4437人次，居區域醫院第一名；院方分析，主因是人口老化、年長男性增加，建議養成良好的飲水、排尿習慣等日常保養，有助於減少發炎。

北市聯醫副總院長、泌尿科醫師陳修聖表示，攝護腺肥大是長壽疾病，與年齡有關，攝護腺會隨年紀變大。就醫者通常是生活品質受影響，或家人發現其小便分岔，造成洗手間滿地濕。

去年有8萬人次到聯醫就診，51至60歲近9200人、61至70歲約2.4萬人、71至80達2.8萬多人、81歲以上也有1.5萬人。陳修聖分析，主因是人口老化、年長男性增加，再者聯醫服務「有口皆碑」，院區多且均採一站式服務，方便就醫且收費合理。

陳修聖指出，攝護腺肥大有兩類症狀，一是病患就診常見的刺激性症狀，例如頻尿、尿急、夜尿或漏尿，二是阻塞性症狀，小便流速較慢、滴滴答答、小便分叉，甚至完全解不出來。病患透過國際攝護腺症狀評分表（IPSS），可了解自身狀況，中度或重度者則建議治療。

陳修聖談及聯醫一站式服務的效率好，病患首次看診，即可完成問診、抽血、驗尿、尿流速、攝護腺超音波、肛門指診等所有檢查，以及得知7、8成報告結果；第二次門診確認良性攝護腺腫大的治療方式。

他說，一是服用甲型阻斷劑、5α還原酶抑制劑等藥物，放鬆攝護腺、膀胱，藉此降低排尿阻力；若狀況穩定，將開立慢性處方簽並固定回診，但中度或重度者要是自行停藥，症狀仍會復發。二是手術處理，包含傳統電刀、雷射、水刀，原則上術後不再有漏尿問題，不只能脫離「尿管」，也無須吃藥，但少數頻尿、尿急、漏尿很嚴重者仍得搭配藥物治療。

陳修聖表示，手術者狀況不乏考量服藥會有血壓下降、逆行性射精、性功能受影響等副作用，也有人是吃藥效果不佳。他的病人有7成以藥物治療，3成須以手術改善，其中超過半數選擇雷射方式。

陳修聖提到，攝護腺之所以肥大，除了年紀，也與發炎、男性荷爾蒙有關。日常保養可減少發炎，養成良好的飲水、排尿習慣，也可多吃深色的蔬菜水果等抗氧化物，尤其番茄具茄紅素，煮過的茄紅素含量會增加；另外，油炸物會使膽固醇上升、血液循環不好，也會間接因影響荷爾蒙而致攝護腺容易肥大，應盡量避免。