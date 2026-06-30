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7月新制懶人包 「鮮乳」不能亂標 違者最重罰400萬

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今公布7月新制，食藥署公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，「鮮乳」將為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，亂用「鮮乳」標示者，最高開罰400萬元。本報資料照片
衛福部今公布7月新制，食藥署公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，「鮮乳」將為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，亂用「鮮乳」標示者，最高開罰400萬元。本報資料照片

衛福部今公布7月新制，食藥署公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，為修正用詞及品名標示規定，修正原「鮮乳」用詞為「食用動物乳」，新制正式上路。「鮮乳」將為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，亂用「鮮乳」標示者，最高開罰400萬元。

根據「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，修正原「鮮乳」用詞為「食用動物乳」，品名應標示為「牛乳」、「羊乳」、「Ｏ（其他動物）乳」或等同意義字樣；取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或農產品生產及驗證管理法的「驗證標章」者，始得標示為「鮮乳」。

有關鮮奶標示爭議，歷經多次討論，行政院原擬以有效期限14天做鮮奶標示區隔，但食藥署接獲來自美日關切、擔心造成貿易障礙，且因政府未針對延長效期乳（ESL乳）制訂國家標準，僅以保存期限作為識別依據，難與國際進行貿易談判。最後行政院拍板，需取得農業部門核發鮮乳相關標章才能標示為鮮乳。

新制上路後，依「食安法」乳品市售包裝如有標示不完整情節，可處3萬至300萬元罰鍰；市售包裝乳製品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形，如不是鮮乳卻標示為鮮乳者，可對產品負責廠商處4萬至400萬元罰鍰。

食藥署也同時修正「食品業者登錄辦法」，增列製造及加工業、餐飲業及輸入業，應登錄其投保產品責任保險相關資訊，新制自7月1日起施行。

另外，國健署推出生育保健遺傳相關檢驗費用、精進兒童預防保健服務兩項方案；健保署新增用於4歲以上兒童及成人腦源性或脊髓源性嚴重痙攣病人藥品；長照司於失能者居家環境導入智慧科技輔具新制，及長照人員繼續教育制度放寬彈性等。

國健署為落實生育保健及保障母子健康，在既有補助辦法基礎上，再額外增加補助「生育保健遺傳相關檢驗費用精進方案」，並新增篩檢項目，使具補助資格家庭可及時受益，符合遺傳性疾病防治的實務需求與民眾期待。

新生兒篩檢補助金額調整為全額補助750元，較原一般戶增加550元；並新增脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為篩檢項目，共計補助22項；產前遺傳診斷檢驗補助調整為7000元，較原補助增加2000元、血液細胞遺傳學檢驗補助調整為3500元，較原補助增加2000元。以強化孕期至新生兒階段的遺傳性疾病防治體系，提升早期發現與即時介入成效，降低重症發生及失能風險。

新制上路後，新生兒篩檢預估一年嘉惠逾10萬名新生兒；產前遺傳診斷檢驗一年嘉惠逾4萬3000名產婦；血液細胞遺傳學檢驗補助預估一年嘉惠逾3800 人。

「精進兒童預防保健服務方案」將補助次數由7次增加為9次，包含完成兒童健康檢查及衛教指導，並將視力及眼位、聽力及口腔相關項目整併納入健康檢查的重要提醒注意事項，將哺餵與飲食習慣、副食品添加原則、視力與口腔保健、預防事故傷害等納入衛教指導服務。兒童預防保健服務費每次服務單價由250元或320元及衛教指導費用100元，調增為合併給付600元。

健保署新增用於4歲以上兒童及成人腦源性或脊髓源性嚴重痙攣病人的藥品，以公告暫予支付含 baclofen 成分藥品 Gablofen solution for intrathecal injection 及其藥品給付規定，並於7月上路。原因是Gablofen為困難取得的兒童臨床必要藥品清單中所列項目，對治療兒童痙攣有其重要性，可有效改善嚴重痙攣病人的重度痙攣張力、疼痛與功能目標，有臨床未滿足需求。

衛福部長照司修正「長期照顧服務申請及給付辦法」，除維持第一組既有3年4萬元，以補助購置為主，新增第二組給付額度每3年6萬元，內含居家無障礙環境改善服務2萬元，納入移動、移位、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等 5大類全租賃智慧科技輔具，於今年7月1日實施，並採2組擇1申請機制。

另外，衛福部長照司今年3月17日修正發布「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，年7月1日實施重點為，增訂不適任長照人員不得再取得認證的消極資格，以保障服務對象權益。及放寬長期未登錄或中斷服務人員之認證更新方式，降低人才回流門檻。網路課程可採認積分自40點提高至80點，建立更完整的人力支持與管理機制。

食藥署 衛福部 行政院

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