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澳洲柑橘芬普尼超標9倍 近20公噸需退運銷毀⋯大陸桂花也檢出蘇丹紅

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者「健果生鮮農產有限公司」，報驗一批澳洲出口的柑橘，被檢出殘留農藥芬普尼0.009ppm，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼及其代謝物以0.001ppm為法規容許值，這批澳洲柑橘超標達9倍。圖／食藥署提供
業者「健果生鮮農產有限公司」，報驗一批澳洲出口的柑橘，被檢出殘留農藥芬普尼0.009ppm，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼及其代謝物以0.001ppm為法規容許值，這批澳洲柑橘超標達9倍。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布邊境攔截不符我國食安規定品項，共有9項，其中由澳洲出口的柑橘，被檢出農藥芬普尼超標，共2200箱、近20公噸遭要求退運或銷毀。中國大陸香料用桂花，被檢出蘇丹色素三號及農藥磷化氫超標，食藥署指出，已自6月17日起針對大陸香料用乾燥植物監視查驗，100%逐批檢驗蘇丹色素及農藥合格後，才會放行。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「健果生鮮農產有限公司」，報驗一批澳洲出口的柑橘，被檢出殘留農藥芬普尼0.009ppm，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼及其代謝物以0.001ppm為法規容許值，這批澳洲柑橘超標達9倍，共2200箱、19.8公噸需退運或銷毀。業者為半年內首次違規，調升為加強抽批，抽驗比率2至5成，澳洲柑橘相關產品則維持一般抽批。

輸入業者「南穎昌貿易有限公司」報驗中國大陸桂花，檢出殘留農藥磷化氫0.044 ppm及蘇丹色素三號，依據「農藥殘留容許量標準」，磷化氫為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.005ppm；依據「食安法」，蘇丹色素屬不得使用物質。劉芳銘指出，這批共1.7公噸中國大陸桂花，依規定在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，從114年12月22日至115年6月22日止，近半年受理中國大陸香料用乾燥植物，報驗27批，檢驗不合格5批，不合格率18.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素，這也是中國進口食品中，繼胡椒、辣椒之後，再爆桂花遭檢出不合格。食藥署從115年6月17日起至116年6月16日，在邊境針對中國的香料用乾燥植物採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

業者「淇淇生活館」報驗2批中國大陸食品容器具，檢出蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀。劉芳銘指出，第1批為中國大陸製馬芬杯，溶出試驗蒸發殘渣92ppm，已超過30ppm上限，第2批為中國大陸製1次性餐具，以聚丙烯為原料的塑膠類，溶出試驗蒸發殘渣32ppm，超出上限的30ppm，食藥署針對淇淇生活館在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比率2至5成。

輸入業者「南穎昌貿易有限公司」報驗中國大陸桂花，檢出殘留農藥磷化氫0.044 ppm及蘇丹色素三號，依據「農藥殘留容許量標準」，磷化氫為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.005ppm。圖／食藥署提供
輸入業者「南穎昌貿易有限公司」報驗中國大陸桂花，檢出殘留農藥磷化氫0.044 ppm及蘇丹色素三號，依據「農藥殘留容許量標準」，磷化氫為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.005ppm。圖／食藥署提供

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