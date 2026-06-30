11縣市氣溫亮黃燈！進冷氣房少做「3件事」恐增心梗、中風風險

高溫來襲，氣象署今天發布高溫資訊，全台共有11縣市為「黃色燈號」，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，有機會達36度以上。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，6月截至6月29日，總計497人次，光是昨天就有28人次因熱傷害就診。

炎炎夏日，不少人一踏進冷氣房就覺得瞬間清涼，甚至從戶外直接衝進低溫空調環境時，再猛灌一杯冰水消暑。聯安診所心臟內科主任施奕仲提醒，夏季除了防中暑，更要留意「血壓」變化，若忽略讓身體適應環境的溫差，加上流汗後水分補充不足，可能導致血壓劇烈波動，增加心肌梗塞、腦中風等疾病風險。

施奕仲表示，許多人認為冬天才是心血管疾病高峰，但夏季同樣不能掉以輕心。人體血壓會隨著生理時鐘、活動量及情緒自然起伏，但台灣夏天戶外常超過35度、甚至逼近38度，多數人將室內冷氣設定在24至26度，短時間經歷十多度的溫差，容易讓血管反覆收縮與舒張，自律神經調節受到影響，使血壓波動變大。

除了溫差，高溫流汗造成的脫水也是另一項危險因素。施奕仲說，身體大量排汗若沒有及時補充水分及電解質，循環血量可能下降，體內鹽分濃度相對提高，交感神經活性增加，心臟與血管必須更努力維持血液循環，無形中增加心血管負擔。

施奕仲強調，包括高血壓、高血糖、高血脂等三高患者、長時間在戶外工作或運動的人、年長者，以及已有心血管疾病、動脈硬化或血管狹窄者，都屬於夏季血壓波動的高風險族群，更應密切觀察身體狀況。

關於夏天的血壓管理，施奕仲建議，可掌握三大原則。首先，養成固定早晚量血壓習慣，建立自己的血壓基準值，若出現頭暈、疲倦、無力、注意力不集中等症狀，也能及早察覺是否與血壓異常有關。其次，大量流汗時除補充白開水，也應適量補充含電解質飲品，避免脫水影響循環。

第三點、也是最容易被忽略的則是「先讓身體適應溫差」。施奕仲說，從烈日下進入冷氣房前，不妨先在騎樓、樹蔭等較涼爽處停留片刻，讓體溫逐漸下降，再進入室內。剛曬完太陽，也不要立刻大量灌冰水，以免刺激自律神經，造成心跳及血壓突然變化。

心血管保健除了多喝水，平時也要穩定控制三高、規律運動及健康飲食。施奕仲呼籲，若屬於高風險族群，也可透過心臟超音波、頸動脈超音波、動脈硬化檢查、心電圖等評估心血管健康，並持續追蹤血壓變化，才能及早發現異常，降低心血管疾病發生風險。