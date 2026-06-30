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竹市美術館「百合直到觸及我們的情感象限」展 邀小說家楊双子與談

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供
新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供

新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」自開展以來廣受熱烈迴響，為深化觀眾對展覽主題的理解，將於7月11日下午2時30分舉辦「百合」展覽座談暨導覽活動，特別邀請知名小說家楊双子（楊若慈）擔任與談人，與策展人王咏琳、林映穎共同展開對話，從文學、歷史與當代文化的視角出發，邀請民眾一起探討百合文化的發展脈絡及其所承載的女性生命經驗。

市長高虹安表示，新竹市持續推動多元文化與性別平權議題，希望透過展覽與公共活動，創造更多認識彼此與展開對話的機會。本次展覽以「百合」為主題，不僅關注女性之間的情感關係，更透過文學、漫畫、電影、歷史資料及當代藝術作品，呈現不同世代女性在陪伴、認同、成長與自我探索過程中的生命經驗，讓藝術成為理解社會與文化的重要媒介。

文化局表示，近年來百合文化逐漸受到關注，成為討論女性情感與親密關係的重要文化現象。本次座談特別邀請以臺灣漫遊錄獲得廣大迴響的小說家楊双子（楊若慈）參與，並以其作品少女之愛為討論起點，分享百合文化的歷史發展與文學脈絡，進一步探討女性情感如何透過不同形式的創作被看見與書寫，帶領民眾從更開闊的視角理解展覽所關注的議題。

策展團隊指出，「百合」並非單一類型或固定定義，而是一種觀看女性生命經驗與情感關係的方式。展覽透過文學、電影、漫畫、當代藝術與歷史檔案的交織呈現，開展對女性情感與關係的更多想像。座談結束後將進行展場導覽，從作品出發介紹展覽理念與作品之間的對話關係，帶領觀眾從不同角度理解展覽所關注的議題，歡迎對百合文化、女性文學、性別研究及當代藝術有興趣的民眾踴躍參與，共同加入這場跨越文學與視覺藝術的深度對話。

文化局補充，本次展覽除於新竹市美術館展出外，亦與絕版影像館合作設置衛星展區，並共同規畫多場跨領域推廣活動。7月18日下午2時將於絕版影像館辦理夢幻女孩電影放映暨座談，邀請烏組人演劇團藝術總監程阿介與策展人林映穎，透過電影文本探討女性情感、性別角色與自我認同等議題。

8月1日下午2時將於新竹市美術館舉辦「療癒調香」工作坊，透過香氣創作與感官體驗，探索情感記憶與自我覺察的可能。相關活動資訊及報名方式，請至新竹市美術館臉書粉絲專頁新竹市文化局官方網站查詢。

新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供
新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供

新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供
新竹市美術館「百合—直到觸及我們的情感象限」展場。圖／新竹市府提供

新竹 楊双子 文學

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