生命徵象機器人進駐護理之家 新營醫院翻轉長照巡房

衛福部新營醫院攜手工研院，於附設護理之家導入生命徵象量測機器人，進行智慧長照臨床驗證，希望改善人力吃緊與高齡化照護需求，逐步打造科技輔助照護新模式。

新營醫院說，這款機器人外型宛如掃地機器人，搭載生命徵象量測模組，可依排程自動巡房，量測住民呼吸、心跳等數據，並即時回傳至護理紀錄系統。

院方表示，初期導入時，部分護理人員對機器人介入照護流程抱持觀望態度，但隨著實際運作，其穩定執行巡房量測、夜間持續監測的表現，逐漸獲得臨床團隊肯定。第一線同仁分享，從最初質疑到逐漸依賴，深刻感受到科技輔助對減輕工作負荷的幫助。

護理科主任黃麗蘭表示，導入機器人的核心目標在於減輕護理人員重複性工作負擔，讓專業回歸臨床判斷與照護。過去需多次逐床量測生命徵象，不僅耗時，也增加工作壓力；如今透過自動化量測，可提升照護效率與資料完整性，對高齡住民健康監測具有正面助益。

護理長王雅雯指出，機器人導入後改變了工作節奏，讓護理人員能將更多時間投入住民整體狀況評估與異常變化觀察。其24小時持續運作特性，特別有助於夜間及人力緊繃時段維持穩定監測，提升照護安全性。

新營醫院強調，智慧照護的核心不是取代人力，而是透過科技承擔重複性工作，讓護理人員能專注於專業判斷與人性關懷。此次導入不只是設備測試，更是智慧長照整合的重要起點。未來將持續擴展至新建長照機構及跨院區整合體系，強化健康監測、風險預警與醫療轉介效率。

衛福部新營醫院攜手工研院，於附設護理之家導入生命徵象量測機器人，進行智慧長照臨床驗證，希望改善人力吃緊與高齡化照護需求，逐步打造科技輔助照護新模式。記者謝進盛／翻攝