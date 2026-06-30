長榮「小小空服出任務」松菸2天快閃 空服營7月4日開放報名

長榮航空將於7月4日、5日於松山文創園區3號倉庫，舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動，免費開放民眾前來參與，活動以「安全、服務、永續教育」為核心，規畫多項互動體驗及趣味闖關，讓大小朋友可以體驗飛航趣味。

受到親子期待的長榮航空主題活動，今年是以長榮航空旗艦教育品牌「長榮小小空服營－聯萌總動員」課程內容為基礎，將場場爆滿的「小小空服營」部分訓練課程搬到活動現場。

快閃活動內容包含沉浸式航空體驗，現場展示皇璽桂冠艙提供的專屬設計過夜包與環保材質睡衣、豪華經濟艙全新過夜包等機上備品；親子互動體驗區趣味闖關，藉由模擬的報到櫃台及登機入口展開飛航體驗，領取專屬闖關小卡逐一解鎖完成挑戰。

空服飛安體驗，讓民眾穿上救生衣，體驗營隊關卡，認識飛安程序及應變知識；空服廣播體驗，化身機上空服人員，親自挑戰機上廣播；另還有永續知識互動區、航線互動區、機隊知識區、童趣繪畫區。

拍照打卡區，可與長榮航空「閨蜜機」巨型Q版飛機模型合影留念，還可於「長榮小小空服出任務」主視覺拍照，現場就可獲得專屬照片。

完成闖關任務後，即可驚喜隨機獲得限量好禮，包含飛機與小小空服員雙圖壓克力吊飾、空服員造型貼紙、品牌質感隔熱墊、安全須知卡圖案資料夾，以及最受矚目的男女空服小熊造型盲盒等限量紀念品，當天打卡分享活動，還可獲得品牌環保購物袋，數量有限送完為止。

另外，深受到親子家庭喜愛的「長榮小小空服營」將於7月4日上午9時開放報名，並於7月15日截止，中選名單將於7月22日長榮航空LINE官方帳號公布。

長榮航空表示，本次體驗營將於長榮航空南崁訓練中心舉辦，共規畫三梯次，分別為8月7日、8月11日及8月14日，透過專業及完整的訓練，讓孩子深入了解航空產業，體驗空服員的專業工作內容。

「長榮小小空服營」報名入口為長榮航空LINE官方帳號，若家長及小孩皆為長榮航空無限萬哩遊會員，即可免費報名，建議有意報名的家庭可事先加入長榮航空LINE官方帳號，即時掌握最新報名資訊與活動詳情。

長榮航空將於7月4日、5日於松山文創園區3號倉庫，舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動。圖／長榮航空提供