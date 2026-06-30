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豪雨打不倒九如新興熱帶水果 紅毛丹、榴槤蜜上市！麻美果甜度飆40度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
麻美果（媽咪果）開花到成熟約需18至20個月，累積豐富養分，甜度可達40度，果肉呈橘紅色，打成果汁不必額外添加糖或布丁，就有濃郁滑順口感，呈現天然粉紅色。記者劉星君／攝影
麻美果（媽咪果）開花到成熟約需18至20個月，累積豐富養分，甜度可達40度，果肉呈橘紅色，打成果汁不必額外添加糖或布丁，就有濃郁滑順口感，呈現天然粉紅色。記者劉星君／攝影

受上周豪雨侵襲，屏東不少農作物傳出災情，但九如鄉農會近年推廣新興熱帶果樹展現抗逆，紅毛丹、榴槤蜜、麻美果（媽咪果）、山竹仍如期上市，其中原產中南美洲的麻美果甜度可達40度，打成果汁呈現粉紅色，被形容是「酪梨果汁升級版」，成為今夏受矚目特色水果

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，農會多年來在示範農場引進並馴化熱帶果樹，分散農民栽培風險，也因應氣候變遷帶來栽培挑戰。此次豪雨雖造成部分幼果掉落，紅毛丹為例，雖然約損失五成，但成熟果實順利採收，紅毛丹、榴槤蜜已在農會超市販售，未來供貨穩定，會持續上架。

龔泰文說，台灣氣候愈來愈炎熱，傳統溫帶果樹容易受到暖冬影響，像荔枝就常因低溫不足影響開花；反觀紅毛丹等熱帶果樹經多年馴化後，適應本地環境，部分品種一年甚至可開花兩次，降低農民「一年只收一季」的風險，也增加收益穩定性。

其中麻美果（媽咪果）最具特色，從開花到成熟約需18至20個月，累積豐富養分後，甜度可達40度，果肉呈橘紅色，打成果汁不必額外添加糖或布丁，就有濃郁滑順口感，呈現天然粉紅色，風味與酪梨相似卻更香甜，提供消費者不同於傳統水果新選擇。

龔泰文指出，台灣農民採精緻化管理，透過肥培及微量元素調控，生產新興熱帶水果風味甚至優於原產地。除滿足國內消費者嘗鮮需求，也讓新住民不必遠赴東南亞，在台灣就能品嘗熟悉的家鄉水果。

龔泰文也提到，農會示範農場及輔導農民種植的這些新興果樹採嫁接苗，4到5年可採收，以山竹為例，實生苗8年採收、嫁接苗至少5年，產量逐年增加。

九如鄉農會販售的熱帶水果中，榴槤蜜每斤約50元、紅毛丹每斤180元、麻美果每斤約200元，山竹因產量仍少，每斤約600元。農會表示，未來持續輔導農民試種，擴大栽培面積，打造更多具市場競爭力的新興熱帶果品。

受到暴雨影響，紅毛丹部分幼果（綠色）受到雨勢影響落果，收成雖然受到影響，但仍有5成可採收，近日在農會超市銷售，採收期到七月，把握熱帶水果趁現在。記者劉星君／攝影
受到暴雨影響，紅毛丹部分幼果（綠色）受到雨勢影響落果，收成雖然受到影響，但仍有5成可採收，近日在農會超市銷售，採收期到七月，把握熱帶水果趁現在。記者劉星君／攝影

紅毛丹。記者劉星君／攝影
紅毛丹。記者劉星君／攝影

受到暴雨影響，紅毛丹部分幼果（綠色）受到雨勢影響落果，收成雖然受到影響，但仍有5成可採收，近日在農會超市銷售，採收期到七月，把握熱帶水果趁現在。記者劉星君／攝影
受到暴雨影響，紅毛丹部分幼果（綠色）受到雨勢影響落果，收成雖然受到影響，但仍有5成可採收，近日在農會超市銷售，採收期到七月，把握熱帶水果趁現在。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會推廣主任龔泰安種植紅毛丹約18年。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推廣主任龔泰安種植紅毛丹約18年。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會近年推廣新興熱帶果樹展現抗逆，紅毛丹、榴槤蜜、麻美果（媽咪果）、山竹仍如期上市，其中原產中南美洲的麻美果甜度可達40度。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會近年推廣新興熱帶果樹展現抗逆，紅毛丹、榴槤蜜、麻美果（媽咪果）、山竹仍如期上市，其中原產中南美洲的麻美果甜度可達40度。記者劉星君／攝影

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