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天熱男童包莖炎增2成 醫：生理性包莖不必急割

中央社／ 高雄30日電
阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹（圖）表示，天熱小兒包莖炎病例增2成，男童若經診斷屬生理性包莖，經治療後暫不需要手術。（阮綜合醫院提供）中央社
阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹（圖）表示，天熱小兒包莖炎病例增2成，男童若經診斷屬生理性包莖，經治療後暫不需要手術。（阮綜合醫院提供）中央社

高雄一名3歲男童近日包皮紅腫，家長發現他尿尿時包皮末端鼓起如小水泡。醫師表示，天熱小兒包莖炎病例增2成，男童為初次包皮發炎，屬生理性包莖，經治療後暫不需要手術。

阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，夏季高溫潮濕，兒童泌尿道感染與包皮發炎案例增加。幼童包皮過長多屬正常發育過程的「生理性包莖」，通常無須過早割包皮，但若出現反覆發炎、排尿困難，甚至排尿時包皮鼓起如氣球，則可能屬「病理性包莖」，應及早就醫評估。

阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹表示，這名男童近期常說「小雞雞痛痛」，家長檢查後發現包皮紅腫，且排尿時包皮末端鼓起如小水泡。研判是因戒尿布期間更換頻率下降、天氣熱尿布潮濕滋生細菌有關，可使用藥物、抗生素治療。

李宗熹指出，新生兒及幼兒的包皮開口較小，包皮與龜頭自然黏連屬正常現象，多數會隨年齡增長與荷爾蒙變化逐漸改善。若無紅腫、疼痛或感染情況，只需維持清潔，不必急於接受割包皮手術。

李宗熹提醒，夏季悶熱潮濕易使細菌滋生，家長替幼兒洗澡時應輕推包皮清潔自然露出部位，切勿強力拉扯，以免造成撕裂傷或疤痕；3歲以上孩童可逐步建立正確清潔習慣，以降低感染風險。

另外還有一名12歲男童強強則長期有排尿困擾，解尿時包皮常鼓起如氣球，尿流分岔甚至亂噴，導致衣褲殘留異味，還曾出現排尿困難。經檢查發現其包皮開口過小，且包皮垢導致反覆感染發炎，已屬病理性包莖，需接受手術治療。術後恢復良好，排尿功能也明顯改善。

李宗熹表示，若出現包皮反覆感染、排尿困難等症狀，則需考慮手術。目前治療方式包括傳統環切術與包皮槍微創術，微創手術出血少、傷口整齊，也可恢復較快。

高雄

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