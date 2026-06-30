芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後可使用紙袋包起來再放進冷藏。

農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享芒果保存技巧，來自屏東枋山的果農盧旺昇表示，芒果屬於「後熟型水果」，採收後仍會持續成熟，並自然釋放乙烯，因此若與同樣屬於後熟型水果的香蕉放在一起，可加速催熟。

農糧署指出，剛買回家的芒果若果皮仍帶淡綠色、果實偏硬，代表尚未熟成，不宜直接放入冰箱，以免影響後熟過程，甚至更容易變質。建議先放置於陰涼通風處，約3至5天後，待果實表面微微泛油光、散發香氣，且果肉由硬實轉為柔軟多汁時，即表示已成熟，可直接食用或改放冰箱保存。

至於成熟後的芒果，不少民眾習慣連同塑膠袋一起放進冰箱，但塑膠袋容易累積水氣，影響保存品質。農糧署則建議，可改用紙袋或報紙包裹後放入冰箱蔬果室冷藏，約可保存3至4天。若希望保存更久，則可將成熟芒果去皮切塊後放入保鮮盒冷凍，約可保存1個月，不論直接享用或製作冰沙、甜點都相當方便。

不過，盧旺昇也提醒，雖然冷藏、冷凍都能延長保存時間，但新鮮芒果仍以盡快食用最能品嘗到最佳風味與口感。