快訊

美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家、輸家也在印太

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

聽新聞
0:00 / 0:00

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。示意圖／ingimage
農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。示意圖／ingimage

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後可使用紙袋包起來再放進冷藏。

農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享芒果保存技巧，來自屏東枋山的果農盧旺昇表示，芒果屬於「後熟型水果」，採收後仍會持續成熟，並自然釋放乙烯，因此若與同樣屬於後熟型水果的香蕉放在一起，可加速催熟。

農糧署指出，剛買回家的芒果若果皮仍帶淡綠色、果實偏硬，代表尚未熟成，不宜直接放入冰箱，以免影響後熟過程，甚至更容易變質。建議先放置於陰涼通風處，約3至5天後，待果實表面微微泛油光、散發香氣，且果肉由硬實轉為柔軟多汁時，即表示已成熟，可直接食用或改放冰箱保存。

至於成熟後的芒果，不少民眾習慣連同塑膠袋一起放進冰箱，但塑膠袋容易累積水氣，影響保存品質。農糧署則建議，可改用紙袋或報紙包裹後放入冰箱蔬果室冷藏，約可保存3至4天。若希望保存更久，則可將成熟芒果去皮切塊後放入保鮮盒冷凍，約可保存1個月，不論直接享用或製作冰沙、甜點都相當方便。

不過，盧旺昇也提醒，雖然冷藏、冷凍都能延長保存時間，但新鮮芒果仍以盡快食用最能品嘗到最佳風味與口感。

農糧署 芒果

延伸閱讀

買西瓜送小番茄？「保鮮膜凸一塊」神奇包法曝光 農業部揭保存關鍵

日本超市上架「台灣芒果神祕部位」網看呆 內行狂讚：我的童年回憶

「芒果界LV」翻車？他吃夏雪芒果懷疑智商稅 網一面倒力挺這品種

同事把午餐廚餘冷藏！他開公司冰箱超震驚 網揭更完善做法

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

11縣市氣溫亮黃燈！ 醫：進冷氣房少做「這件事」 恐增心梗、中風風險

高溫來襲，氣象署今天發布高溫資訊，全台共有11縣市為「黃色燈號」，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，有機會達36度以上。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，6月截至6月29日，總計497人次，光是昨天就有28人次因熱傷害就診。

阿拉斯加航空傳開航台北 美西航線五雄爭誰能笑到最後

近期市場盛傳阿拉斯加航空有意開闢西雅圖直飛台北航線，若最終成真，台北－西雅圖將迎來第五家航空公司投入營運。值得注意的是，今年7月起，星宇航空與阿拉斯加航空將進一步擴大聯名共掛班號，強攻美西航線。面對台美天空「五雄爭霸」新戰局，究竟誰能笑到最後？這波航點拓荒不僅讓自由行CP值大增，更暴露出背後搶占美西樞紐的強大野心。

三鶯線通車 李四川細數未來新北捷運路網規劃

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

長榮「小小空服出任務」松菸2天快閃 空服營7月4日開放報名

長榮航空將於7月4日、5日於松山文創園區3號倉庫，舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動，免費開放民眾前來參與，活動以「安全、服務、永續教育」為核心，規畫多項互動體驗及趣味闖關，讓大小朋友可以體驗飛航趣味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。