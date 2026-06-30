北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

有網友在Threads發文，日前發現北捷的單程票變成熱感應紙，疑惑這樣做是否會比可以重複使用的藍色代幣環保。貼文一出，不少人留言，「懷念以前單程票是卡片，上面還有幾米的畫」、「下班進站的時候，看到兩個人在出口處找（熱感應紙）半天」、「就跟電子發票一樣，目標是要大家都用手機，這樣就環保了」。也有人透露，考慮趕在藍色代幣正式退場前買回家收藏，「只能偷買單程票，然後刷悠遊卡了」、「之前聽到要沒有藍色釦釦，我就去買了一個」。

有網友出了一篇教學文，提到藍色代幣還可以當作電子名片，將票卡格式化成手機NFC可以讀的標籤，拿來跟其他人交換聯絡資料非常好用。有人看完直呼，「不知道原來NFC可以那麼容易覆蓋掉原本設定」，原PO也回應這是因為「北捷、桃捷、中捷、高捷幾乎沒有用到保護機制，不然其實這些卡片的保護能力遠超一卡通、悠遊卡所用的晶片」，並表示同一個單程票卡可以重複擦寫不同的內容。

根據台北捷運官方資訊，使用QR紙票時，務必將QR碼面向閘門上掃碼器，且維持4~5公分距離進行掃碼，當閘門發出「噹」鋼琴聲及螢幕顯示綠色通行箭頭時，門檔會打開讓旅客通行，無論進站或出站皆採用相同方法。

北捷曾解釋，使用塑膠單程票需定期回收清潔、消毒、風乾，重新寫入票證代碼再分裝送回各車站，過程涉及水資源、電力及後端運輸等能源耗損與繁瑣流程。QR單程票不需回收與清洗，除了降低水電和人力成本，也能避免乘客反覆觸摸而增加衛生疑慮。

北捷表示，未來塑膠票卡僅保留在詢問處使用，做為憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票販售，也保留民眾借用廁所或借道通行票種。一般人若不想使用熱感應紙，最快的方式是直接用手機下載「台北捷運Go」App或信用卡綁定購票。