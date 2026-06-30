雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

今天6月30日，正式脫離今年的梅雨季節，開始進入夏天的颱風季。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，一開局就馬上有兩個系統需要注意，一個是目前正在通過菲律賓的96W，預期明天進入南海，繼續沿著太平洋高壓邊緣往海南島方向前進，有機會在明後天發展為熱帶性低氣壓或是輕度颱風，未來對台灣沒有直接威脅性。

但是，吳聖宇表示，當它周五至周六侵襲海南島時，有可能帶上來一些水氣到台灣附近，配合太平洋高壓稍微東退，午後熱對流發展可能會變多，天氣變得稍微不穩定一些些。

另一個則是目前非常遙遠，遠在165.0E以東低緯度海域的95W，吳聖宇表示，發展的條件極佳，也有可能很快在明後天逐漸發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，未來在較強勢太平洋高壓引導下，可能會一路往西北西方向趨向台灣以東到琉球附近海域。來到這邊後，究竟會北轉，還是靠近台灣，都還言之過早，需要持續觀察。

吳聖宇表示，強度上目前的預報都報得非常強，「而且SIZE非常大」，通常這麼強而大的颱風，都比較有機會改變高壓的型態，而有利於北轉，可以密切留意後續預報變化的情況。不過因為它太遠了，真的要靠近到台灣附近可能也是8至10天之後的事情，暫時不必太擔心，只需要持續注意。

至於未來兩三天內的天氣就是非常的夏天，吳聖宇表示，太平洋高壓外圍已經伸展到台灣附近，水氣減少，大氣狀態也相對穩定一些，大環境風向為東南到偏南風，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區仍然有熱對流發展帶來局部雷雨的機會。

他說，平地降雨減少，如果有機會下雨，可能也比較偏向中北部的平地，到山區、溪流邊活動或是午後外出仍要留意天氣的變化情況。溫度偏高，各地高溫預報都來到33至35度，西半部近山區、大台北盆地內，以及宜蘭平原部分地區有36度或以上高溫出現的預報，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。