熱壓力最危險時段不是午後！研究揭原因 全台最嚴峻地區是嘉義

梅雨季結束，炎炎夏日來臨，多數民眾認為午後是一天當中最炎熱、最容易中暑的時段。不過中央研究院環境變遷研究中心最新研究發現，台灣夏季真正熱傷害風險最高的時段，並非午後，而是上午10時至中午12時，其中嘉義地區是為全台熱壓力風險最高區域。

研究團隊分析2016年至2022年間全台20處觀測站資料，利用綜合溫度熱指數（WBGT）評估人體實際承受的熱壓力。結果顯示，嘉義地區有4.3%的觀測值超過攝氏36度危險門檻，最高甚至達41.3℃，高溫風險居全台之冠。

中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊表示，台灣夏季上午10時至中午12時天空雲量較少，太陽輻射直接照射地表，加上高溫高濕環境，導致WBGT快速攀升。反觀午後雖然氣溫較高，但雲量增加甚至出現雷陣雨，部分遮蔽太陽輻射，使熱指數反而略為下降。

研究也發現，WBGT比單純氣溫更能反映人體熱傷害風險。當每日最高WBGT超過攝氏36度，熱相關疾病急診人數增加至平日2.66倍，其中0至14歲兒童風險更高達8.32倍，顯示孩童因體溫調節能力尚未成熟、流汗散熱效率較差，更容易受到高溫威脅。

中央氣象署在「樂活氣象」APP建置「健康氣象」功能，提供WBGT熱預警資訊，依風險分為黃色注意、橘色警戒、紅色危險及紫色高危險四級，提醒民眾及早因應。學校應避免將體育課及戶外活動安排在上午10時至中午12時的高風險時段。家長也應提醒孩子定時補充水分、穿著透氣衣物及做好防曬措施。

衛福部建議牢記「涼、補、心」三原則，也就是保持涼爽、主動補水及提高警覺，一旦出現頭暈、噁心、心跳加快等症狀，應立即移至陰涼處休息，必要時儘速就醫，以降低熱傷害風險。