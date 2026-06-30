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巴威、梅莎颱風最快本周接力生成 賈新興：持續追蹤 移動速度比強度更重要
酷暑來臨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來9天太平洋高壓強勢主導，天氣高溫悶熱為主，午後局部短暫陣雨。明天至周五雙颱生成機率高，特別關注95W的發展動向，路徑及強度持續追蹤。
近期天氣趨勢，他說，明天，午後西半部及宜蘭有零星短暫陣雨。周四至周日，清晨南台東至恆春半島一帶易有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫雨。
他說，下周一，清晨南台東至恆春半島一帶易有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周二，清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周三，清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有零星短暫雨。下周四，清晨雲林以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區及北北基宜花東有零星短暫雨。
關於颱風消息，賈新興表示，關注94Ｗ（南海生成）及95Ｗ（瓜加林環礁）發展趨勢，預估周四至周五颱風接續生成機率高，持續追蹤95Ｗ的發展趨勢。颱風路徑3天預報誤差約200公里，颱風的移動速度比強度更重要，勿過早判定颱風影響範圍，持續追蹤最新路徑預報。
雙颱若生成，將依生成先後順序命名「巴威」、「梅莎」。
賈新興表示，下周五前降雨轉以偏少的機率較高，之後至8月上旬台灣降雨轉以偏多的機率較高，尤其是南台灣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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