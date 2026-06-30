太平洋高壓發威全台熱炸…雙颱將接力生成 恐轉強颱觀察是否侵台

高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天起受太平洋高壓影響，大環境為東南風，今明兩天各地上午天氣維持晴時多雲，各地高溫約33至35度，其中大台北、中南部局部有36度或以上高溫機會，午後受熱力作用，雲量增多，大台北、東部、各地山區、西部近山區在下午至入夜時段局部有短暫陣雨或雷雨發生。

薛皓天表示，周四、周五受太平洋高壓東南風影響，不過受南海熱帶系統影響，預估雲量及水氣仍稍多，各地天氣上午為多雲到晴，午後受熱力作用，中北部、各地近山區、山區局部有短暫陣雨或雷雨。氣溫方面各地高溫仍有35度，中南部及大台北局部可達36度或以上高溫。

至於颱風消息，他說，在菲律賓群島東側有熱帶擾動96W，預估未來幾天有機會增強為熱帶性低氣壓，路徑將受高壓邊緣影響，一路西行通過菲律賓群島後，本周中後期進入南海，將吸收西南季風帶來的水氣後增強為輕颱。後續朝海南島方向移動，對台灣無影響。

薛皓天表示，周末預估南海的颱風將往海南島前進，對台灣不影響。周末起下周二台灣持續受太平洋高壓影響，大環境為偏南風，各地天氣維持晴午後多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，降雨較明顯仍以山區為主，平地受熱對流發展並擴散，局部也會有短暫陣雨發生。白天高溫仍可35度，局部有36度或以上高溫。

未來1周高溫持續明顯，紫外線強，他說，在戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。若在室內應保持良好通風與涼爽，可透過電風扇、空調或冰袋等方式進行降溫。

另外，薛皓天表示，關島一帶目前有熱帶擾動95W，也是於近幾日有增強為熱帶性低氣壓機會，於周末再度增強為輕颱，這顆颱風將持續沿著太平洋高壓邊緣向西移動，且因環境良好、海溫高，預估生成颱風後可在近1周增強為強颱，目前仍有1周以上差距，且各模式的路徑分歧大，是否會侵台仍須觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。