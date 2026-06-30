今天熱爆飆36度高溫 午後中部以北雷陣雨開轟

今天各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，不過水氣略減少；中央氣象署表示，環境吹偏南風，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且中部以北山區可能有較大雨勢發生，下午外出留意天氣變化並攜帶雨具備用。由於連日降雨，土壤含水量較多，盡量避免前往山區活動。

氣溫方面，氣象署表示，西半部高溫33至35度，尤其大台北盆地及中南部近山區溫度再更高一些，可能來到36度左右，而東半部普遍為31、32度，近中午前後紫外線偏強，可來到過量等級，外出做好防曬並多補充水分。澎湖多雲短暫陣雨，27至31度，金門陰時多雲短暫陣雨，26至31度，馬祖多雲，26至31度。

明天太平洋高壓增強西伸，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周四至周六太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，午後降雨範圍減小，僅山區有局部短暫雷陣雨。周日至下周一各地仍為多雲到晴，午後降雨稍增，中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四台灣位於高壓邊緣，環境為偏南風，各地為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨區域與量值會隨著環境水氣量而有變化。