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熱帶擾動成颱機率高…侵台或北轉襲日本？粉專曝關鍵是它

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前熱帶擾動95W位於相當遙遠的低緯度海面，預計未來幾天將持續發展成為颱風的機率相當高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前熱帶擾動95W位於相當遙遠的低緯度海面，預計未來幾天將持續發展成為颱風的機率相當高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

明天起進入颱風季，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動95W位於相當遙遠的低緯度海面，預計未來幾天將持續發展成為颱風的機率相當高。至於後續是朝台灣附近靠近？還是提早北轉往日本？仍須視太平洋高壓勢力強弱及位置變化而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這個系統距離台灣還很遠，預報時效也還有好幾天，路徑變數仍相當大，未來幾天仍可能出現明顯調整。目前不用太早下定論，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 日本

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