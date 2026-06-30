熱帶擾動成颱機率高…侵台或北轉襲日本？粉專曝關鍵是它

明天起進入颱風季，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動95W位於相當遙遠的低緯度海面，預計未來幾天將持續發展成為颱風的機率相當高。至於後續是朝台灣附近靠近？還是提早北轉往日本？仍須視太平洋高壓勢力強弱及位置變化而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這個系統距離台灣還很遠，預報時效也還有好幾天，路徑變數仍相當大，未來幾天仍可能出現明顯調整。目前不用太早下定論，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。