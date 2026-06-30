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歐洲這波熱浪史無前例 專家憂心強聖嬰來襲 極端高溫嚴峻試煉正要開始

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
歐洲熱浪，繼續蔓延。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
歐洲熱浪，繼續蔓延。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今年6月，歐洲多國遭遇極端高溫天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，從英國到法國，從德國到塞爾維亞，從葡萄牙再到西班牙，極端熱浪正一步步打亂著正常生活的頻率，吞噬著人們寶貴的生命。

由6月中、下旬觀測統計資料顯示，法國監測到攝氏44.3度的極端高溫。林得恩說，法國氣象局也正式確認，6月22日為該國有氣象記錄以來最熱一天。西班牙超過100個氣象站同步也觀測到40度以上的高溫，北部多地也創下同期氣溫新高觀測紀錄；葡萄牙部分區域氣溫逼近45度。

分析6月連續3天的日夜氣溫和相對溼度也發現，法國、德國、義大利、西班牙和英格蘭南部的氣溫，都比同時期平均要高出個5至10度。他說，尤其是，夜間的高溫與高溼變化趨勢更是顯著增高。

林得恩說，目前評估，高溫熱浪正持續向東、向南蔓延，影響的範圍與干擾的程度，正在擴大。聯合國世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞也指出，自6月21日以來，歐洲這波史無前例的初夏熱浪，已記錄到超過1300起與歐洲極端高溫「相關」的超額死亡。令人更加擔憂的是，今年強聖嬰的來襲洶洶，面對極端高溫的空前挑戰與嚴峻試煉，才正要開始。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 熱浪 歐洲

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