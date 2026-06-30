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今熱飆37度高溫…恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

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熱飆37度高溫 恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣高溫炎熱，明起白天偏熱，全台高氣溫雖比上一波略低，仍可升至37度以上，需注意防曬，防中暑。聯合報系資料照
今天各地天氣高溫炎熱，明起白天偏熱，全台高氣溫雖比上一波略低，仍可升至37度以上，需注意防曬，防中暑。聯合報系資料照

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層稀疏，各地無降雨。今天鋒面北移，各地晴時多雲，白天熱，午後仍有對流發展。北部23至37度、中部23至36度、南部24至37度、東部24至36度。

吳德榮表示，明天太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲，午後有對流在山區發展，偶有影響少部分鄰近平地的機率；周四至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。明起白天偏熱，全台高氣溫雖比上一波略低，仍可升至37度以上，需注意防曬，防中暑。

關於颱風消息，他說，根據各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展的跡象，先發展的將取得第9號颱風巴威的命名。而關島東方的擾動，因接近高海溫區，有增強至聖嬰年典型強颱的機率。至於兩個擾動對台有何威脅，言之過早。各國模式還會繼續調整，尚待持繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

美國系集模式（GEFS）模擬圖顯示，關島東方（右圖，取自weathernerds）及菲律賓東方至南海一帶（左圖，取自weathernerds），各有熱帶擾動發展的跡象。圖／取自「洩天機教室」專欄
美國系集模式（GEFS）模擬圖顯示，關島東方（右圖，取自weathernerds）及菲律賓東方至南海一帶（左圖，取自weathernerds），各有熱帶擾動發展的跡象。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 吳德榮 颱風

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