熱飆37度高溫 恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層稀疏，各地無降雨。今天鋒面北移，各地晴時多雲，白天熱，午後仍有對流發展。北部23至37度、中部23至36度、南部24至37度、東部24至36度。

吳德榮表示，明天太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲，午後有對流在山區發展，偶有影響少部分鄰近平地的機率；周四至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。明起白天偏熱，全台高氣溫雖比上一波略低，仍可升至37度以上，需注意防曬，防中暑。

關於颱風消息，他說，根據各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展的跡象，先發展的將取得第9號颱風巴威的命名。而關島東方的擾動，因接近高海溫區，有增強至聖嬰年典型強颱的機率。至於兩個擾動對台有何威脅，言之過早。各國模式還會繼續調整，尚待持繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。