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清晨5時15分臺灣東部海域規模5.0地震 最大震度2級
根據中央氣象署統計，2026年6月30日凌晨5時15分02秒，臺灣東部海域發生一起規模5.0的有感地震。震源深度約為94.1公里，屬於中層地震。震央位於宜蘭縣政府東北東方約36.4公里處，位於臺灣東部近海海域。此次地震造成宜蘭、花蓮及彰化部分地區有感搖晃，最大震度為2級。
最大震度2級地區：宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣
宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣和平鄉以及彰化縣彰化市等地感受到輕微搖晃，震度為2級，符合輕震程度。居民大多能感受到搖晃，電燈與懸掛物輕微搖晃，靜止的汽車也會有輕微晃動。此等震度並未引起明顯物品損壞或結構性破壞。
最大震度1級地區：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、新竹市、南投縣、苗栗縣、雲林縣
除上述2級地區外，還有新北市、臺北市、桃園市等多個縣市測得1級微震，僅靜止時可感受到微弱搖晃，對日常生活無明顯影響。
此次地震規模為5.0，屬中層地震，深度相對較深，搖晃程度與災害風險均較輕微。民眾不必過度緊張，但仍應注意安全，勿靠近易倒塌物品，保持防震意識。
地震安全提示：平時應熟悉避震動作「趴下、掩護、穩住」，遇震時避免慌張奔跑，遠離窗戶與危險物，地震後檢查家中水、電、瓦斯管線是否受損，並保持通訊暢通，以利安全和災害通報。
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