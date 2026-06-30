清晨5時15分臺灣東部海域規模5.0地震 最大震度2級

今年6月，歐洲多國遭遇極端高溫天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，從英國到法國，從德國到塞爾維亞，從葡萄牙再到西班牙，極端熱浪正一步步打亂著正常生活的頻率，吞噬著人們寶貴的生命。

2026-06-30 05:32