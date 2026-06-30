配套不足 前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵

宜蘭高鐵爭議不斷，繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森相繼呼籲賴政府踩煞車後，出身宜蘭的前政委吳澤成也站出來提出質疑。吳澤成表示，他對於這項開發案非常憂心，他不反對高鐵，但目前方案配套不足，擔心若行政院核定，民眾搭乘意願不高，近四千億元恐白花了，呼籲行政院先溝通再核定。

宜蘭高鐵案推進速度開綠燈，去年八月環境部環評大會火速通過環評案後，國發會也通過審議，目前已送入行政院待核定。監察院今年四月公布監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳針對宜蘭高鐵案的自動調查結果。報告指出五大違失，認定高鐵延伸宜蘭計畫「欠缺詳細評估」，由鐵路計畫變更為高鐵計畫可行性評估時，程序疑存有瑕疵，且行政院尚未核定，即送環境影響評估審議，也欠缺與地方充分溝通。

由於年底選舉在即，外界預估，為了拉抬綠營宜蘭縣選情，行政院應會在選前核定，作為選舉利多。前政委吳澤成感到非常憂心，他說，目前宜蘭高鐵就是南港到宜蘭新站，萬一行政院真的這樣核定，會被人家戲稱是盲腸，沒有整體國家建設高度。但事實上，原始計畫不是這樣，它有整體環島考量，「交通部都不講，很不負責任。」

吳澤成指出，該計畫起源是依東部鐵路提速計畫推動辦理，從北宜直線鐵路截彎取直開始規畫，因經過翡翠水庫集水區，環評一直無法通過。交通部鐵道局後來改推高鐵，從南港繞過翡翠水庫集水區，環評才過關。

宜蘭高鐵進入宜蘭平原段，卻沒有參照直鐵計畫整體考量，吳澤成坦言，問題就出在這裡，既未和台鐵共用路廊，得拆遷房屋，維修儲車機場設在壯圍，也打亂未來與花東高快速鐵路銜接做準備的政策安排，公民幫推及監察院提出的意見確實值得檢討。

吳澤成強調，宜蘭高鐵不只是宜蘭的高鐵，是全台灣高快速鐵路的一環，要是沒有完整配套，民眾搭乘意願不高，近四千億可能會像公民幫推說的「白花了」，交通部和宜蘭縣政府應召集各方開會，釐清爭議，回應公民幫推和監察院意見，也對計畫做個交代，先讓外界了解並獲得支持，行政院再據以核定推動，較妥當。

原本直鐵案到宜蘭平原，台鐵要高架銜接，由於經費龐大，他任工程會主委時協調先做宜蘭到羅東高架，頭城到礁溪等直鐵興建時再一併高架，但後來直鐵沒了，頭城到礁溪的高架也沒了。

吳澤成說，要解決宜蘭高鐵最讓人詬病的轉乘不便問題，此時應該將台鐵頭城到蘇澳站全線高架，高架後列車不用停平交道才能夠密集發車，區間車五到十分鐘一班，接駁高鐵旅客到台鐵各站，化解轉乘問題。

對吳澤成質疑高鐵延伸宜蘭案欠缺完整配套與溝通，交通部鐵道局指出，此案辦理過程均遵守相關法律規定與行政程序，監察院並未認定違失。鐵道局於計畫規畫階段，已多次參與地方相關會議及召開站址說明會，進二階環評階時，依法辦理三場公開說明會、三場公聽會及現場勘查等，未來將持續與各界溝通，凝聚地方共識。政院對於核定進度則無進一步回應。